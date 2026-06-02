Çıkış kapısını açmaya çalışan yolcu nedeniyle uçak rota değiştirdi

ABD'de Frontier Airlines'a ait San Juan- Chicago seferini yapan yolcu uçağında kabin içinde büyük bir arbede ve panik yaşandı. Uçuş sırasında bir yolcunun acil çıkış kapısını açmaya çalışması üzerine, kabin ekibi ve uçaktaki diğer yolcular hızla harekete geçti. Uçak, kontrol altına alınan sorunlu yolcu nedeniyle planlanan rotasını değiştirerek Miami'ye acil iniş yapmak zorunda kaldı.

YOLCU ACİL ÇIKIŞ KAPISINA YÖNELDİ

Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) açıklamasına göre; Frontier Airlines'ın Porto Riko'nun San Juan kentinden Chicago'ya gitmek üzere havalanan 3345 sefer sayılı uçağında yolcu kaynaklı ciddi bir güvenlik ihlali yaşandı. Uçuş seyrini sürdürürken bir şahsın aniden acil çıkış kapısını açmaya çalıştığı öne sürüldü.

"KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞIYOR!" ÇIĞLIKLARIYLA MÜDAHALE EDİLDİ

Olay anına ait ortaya çıkan görüntülerde, durumun fark edilmesi üzerine kabin görevlilerinin ve uçaktaki bazı yolcuların şahsı koltuğuna sabitlemek için yoğun bir çaba sarf ettiği görüldü. Arbede sırasında koltuğa bastırılan şahsın, etrafındakilere direnerek küfürler savurduğu ve defalarca İngilizce "Kapıyı açmaya çalışıyor!" (She's pushing the fucking door!) ve "Beni çimdikliyor!" diye bağırdığı kameraya yansıdı. Çevredeki yolcuların ise sakinliğini korumaya çalışarak şahsa "Sakin ol birader" (Chill out bro) ve "Ölmeyeceksin" telkinlerinde bulunduğu duyuldu.

PLASTİK KELEPÇEYLE BAĞLANDI

Kabin ekibinin koordineli müdahalesiyle şahıs, havayolu şirketlerinin acil durumlar için bulundurduğu plastik kelepçelerle (ziptie) etkisiz hale getirildi. Görüntülerde şahsın ellerinin arkadan birbirine çok sıkı bağlandığını söyleyerek acı içinde bağırması üzerine, kabin görevlilerinin güvenlik önlemini bozmadan kelepçeyi ön tarafa alarak yeniden sabitlediği anlar yer aldı.

UÇAK MİAMİ'YE ACİL İNİŞ YAPTI

Chicago O'Hare Havalimanı'na gitmekte olan uçakta yaşanan bu tehlikeli güvenlik riski nedeniyle uçuş ekibi acil durum ilan etti. Rota değiştirilerek yerel saatle gece yarısına doğru Miami Uluslararası Havalimanı'na yönlendirilen uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı. Havalimanında hazır bekleyen federal yetkililer ve havacılık güvenliği ekipleri, uçağa girerek şahsı gözaltına aldı ve olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken, uçaktaki diğer yolcuların herhangi bir fiziksel zarar görmediği aktarıldı.