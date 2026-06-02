Çıkış kapısını açmaya çalışan yolcu nedeniyle uçak rota değiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çıkış kapısını açmaya çalışan yolcu nedeniyle uçak rota değiştirdi

Çıkış kapısını açmaya çalışan yolcu nedeniyle uçak rota değiştirdi
02.06.2026 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Frontier Airlines'ın San Juan-Chicago seferini yapan uçağında bir yolcunun acil çıkış kapısını açmaya çalışması üzerine büyük panik yaşandı. Kabinde yaşanan arbedede yolcular ve mürettebat, "Kapıyı açmaya çalışıyor!" diyerek direnen şahsı koltuğa bastırırken uçak Miami'ye acil iniş yaptı. Yolcu, havayolu görevlileri tarafından plastik kelepçeyle bağlanarak etkisiz hale getirildi.

ABD'de Frontier Airlines'a ait San Juan- Chicago seferini yapan yolcu uçağında kabin içinde büyük bir arbede ve panik yaşandı. Uçuş sırasında bir yolcunun acil çıkış kapısını açmaya çalışması üzerine, kabin ekibi ve uçaktaki diğer yolcular hızla harekete geçti. Uçak, kontrol altına alınan sorunlu yolcu nedeniyle planlanan rotasını değiştirerek Miami'ye acil iniş yapmak zorunda kaldı.

YOLCU ACİL ÇIKIŞ KAPISINA YÖNELDİ 

Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) açıklamasına göre; Frontier Airlines'ın Porto Riko'nun San Juan kentinden Chicago'ya gitmek üzere havalanan 3345 sefer sayılı uçağında yolcu kaynaklı ciddi bir güvenlik ihlali yaşandı. Uçuş seyrini sürdürürken bir şahsın aniden acil çıkış kapısını açmaya çalıştığı öne sürüldü.

Çıkış kapısını açmaya çalışan yolcu nedeniyle uçak rota değiştirdi

"KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞIYOR!" ÇIĞLIKLARIYLA MÜDAHALE EDİLDİ 

Olay anına ait ortaya çıkan görüntülerde, durumun fark edilmesi üzerine kabin görevlilerinin ve uçaktaki bazı yolcuların şahsı koltuğuna sabitlemek için yoğun bir çaba sarf ettiği görüldü. Arbede sırasında koltuğa bastırılan şahsın, etrafındakilere direnerek küfürler savurduğu ve defalarca İngilizce "Kapıyı açmaya çalışıyor!" (She's pushing the fucking door!) ve "Beni çimdikliyor!" diye bağırdığı kameraya yansıdı. Çevredeki yolcuların ise sakinliğini korumaya çalışarak şahsa "Sakin ol birader" (Chill out bro) ve "Ölmeyeceksin" telkinlerinde bulunduğu duyuldu.

PLASTİK KELEPÇEYLE BAĞLANDI 

Kabin ekibinin koordineli müdahalesiyle şahıs, havayolu şirketlerinin acil durumlar için bulundurduğu plastik kelepçelerle (ziptie) etkisiz hale getirildi. Görüntülerde şahsın ellerinin arkadan birbirine çok sıkı bağlandığını söyleyerek acı içinde bağırması üzerine, kabin görevlilerinin güvenlik önlemini bozmadan kelepçeyi ön tarafa alarak yeniden sabitlediği anlar yer aldı.

UÇAK MİAMİ'YE ACİL İNİŞ YAPTI 

Chicago O'Hare Havalimanı'na gitmekte olan uçakta yaşanan bu tehlikeli güvenlik riski nedeniyle uçuş ekibi acil durum ilan etti. Rota değiştirilerek yerel saatle gece yarısına doğru Miami Uluslararası Havalimanı'na yönlendirilen uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı. Havalimanında hazır bekleyen federal yetkililer ve havacılık güvenliği ekipleri, uçağa girerek şahsı gözaltına aldı ve olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken, uçaktaki diğer yolcuların herhangi bir fiziksel zarar görmediği aktarıldı.

Çıkış kapısını açmaya çalışan yolcu nedeniyle uçak rota değiştirdi

San Juan, Plastik, Chicago, Miami, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Uçak Çıkış kapısını açmaya çalışan yolcu nedeniyle uçak rota değiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan’dan Singapur’a ilk resmi ziyaret Başbakan Wong ile bir araya geldi Bakan Fidan'dan Singapur'a ilk resmi ziyaret! Başbakan Wong ile bir araya geldi
Meksika’da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı Meksika'da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
İran’da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi
İşte Türkiye’nin Dünya Kupası’nı kazanma ihtimali İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali
Galatasaray Icardi’nin kararını bekliyor Galatasaray Icardi'nin kararını bekliyor
Şırnak’ta tamir sırasında iş makinesinin altında kaldılar 1 ölü, 1 yaralı Şırnak'ta tamir sırasında iş makinesinin altında kaldılar; 1 ölü, 1 yaralı
Babasının kullandığı kepçenin altında kalan 3 yaşındaki Muhammed öldü Babasının kullandığı kepçenin altında kalan 3 yaşındaki Muhammed öldü
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu 9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu

21:21
Ahırının yanına devasa stat yaptılar İnat etti arazisini satmıyor
Ahırının yanına devasa stat yaptılar! İnat etti arazisini satmıyor
20:45
Genç kadın, 4. kattan atladı
Genç kadın, 4. kattan atladı
20:43
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Sönmez’e: Gelmiş o iğrenç bıyıklı...
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Sönmez'e: Gelmiş o iğrenç bıyıklı...
20:20
Bitlis Spor 1916, 35 gündür TFF’den çıkacak kararı bekliyor
Bitlis Spor 1916, 35 gündür TFF'den çıkacak kararı bekliyor
19:59
Hakan Çalhanoğlu cephesinden Fenerbahçe iddialarına yanıt
Hakan Çalhanoğlu cephesinden Fenerbahçe iddialarına yanıt
19:41
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel’e, 1 milyon TL gönderdim
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel'e, 1 milyon TL gönderdim
19:37
Selçuksports’un sahibi tutuklandı
Selçuksports'un sahibi tutuklandı
18:21
Kılıçdaroğlu’nun afişleri, memleketi Tunceli’de bilboardlara asıldı
Kılıçdaroğlu'nun afişleri, memleketi Tunceli'de bilboardlara asıldı
18:06
Yunanistan, Kerpe Adası’nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti
Yunanistan, Kerpe Adası'nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti
17:41
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 21:46:31. #7.13#
SON DAKİKA: Çıkış kapısını açmaya çalışan yolcu nedeniyle uçak rota değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.