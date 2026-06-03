CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak - Son Dakika
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CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak

CHP\'de disiplin kurulu yarın toplanacak
03.06.2026 17:06
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Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 kişilik MYK'sını açıklamasının ardından kritik bir adım daha atıldı. CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak. Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği toplantıda, ihraç edilecek isimlerin gündeme gelmesi bekleniyor.

CHP'de disiplin kurulunun yarın toplanacağı açıklandı.

CHP'NİN DİSİPLİN TOPLANTISINDA MUHTEMEL GÜNDEM "İHRAÇLAR"

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun 19 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) açıklamasının ardından partide hareketli saatler yaşanıyor. Kılıçdaroğlu’nun başkanlık edeceği CHP Yüksek Disiplin Kurulu yarın toplanacak. Başkent kulislerinde, bu toplantıda parti içindeki muhalif ve Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığına direnen isimlerin ihraç istemiyle masaya yatırılacağı konuşuluyor.

MÜSLİM SARI İLK MYK KARARLARINI AÇIKLADI

Öte yandan Kılıçdaroğlu tarafından yeniden CHP Parti Sözcülüğü görevine getirilen Müslim Sarı, gerçekleştirilen ilk Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Partinin kurullarının hızla çalışmaya başlayacağını belirten Sarı, 11 Haziran’da Parti Meclisi (PM) toplantısının yapılacağını ve Yüksek Disiplin Kurulu’nun da ilk toplantısını gerçekleştireceğini duyurdu.

"SALI GÜNÜ GENEL BAŞKANIMIZ KONUŞACAK"

Özgür Özel’in iddialı çıkışına rağmen kürsünün sahibinin Kılıçdaroğlu olacağını net bir dille ifade eden Müslim Sarı, şu açıklamayı yaptı: "Önümüzdeki dönemde daha proaktif olmayı ve medyaya konuyu anlatmayı uygun görüyoruz. Çarşamba günü Parti Meclisi'ni toplayacağız. PM'de sadece bizim çerçevemizle hareket eden arkadaşlar yok, farklı fikirde olanlar da var; zengin içerikli olacağını düşünüyoruz. Salı günü grup toplantısı yapacağız. Sayın Genel Başkan konuşacak ve içinde bulunduğumuz sürece ilişkin bazı değerlendirmeler yapacak."

"KOLTUKTAN İNENLER" İÇİN DİYALOG HEYETİ KURULUYOR

Parti içi gerilimi düşürmek ve kurultay sürecini hukuki bir zeminde yürütmek amacıyla bir "diyalog heyeti" oluşturulacağını açıklayan Sarı, yönetimdeki diğer kliklere de zeytin dalı uzattı. Kimsenin partiden ayrılmasını istemediklerini vurgulayan Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü: "MYK içinden, Sayın Genel Başkanın uygun gördüğü bir heyet oluşturmayı kararlaştırdık. Karşı taraftaki arkadaşların da uygun göreceği birileri varsa oturup konuşsunlar ve kurultay konusunda değerlendirmeler yapsınlar istiyoruz. Onlar bizim arkadaşımız, düşmanımız değil. CHP'nin oyları bile tek başına iktidarı yenmeye yetmezken, kendi arkadaşlarımızın siyasal sebeplerle başka partiye gitmesini istemeyiz. CHP'nin kapatılması gibi bir durum ise asla söz konusu olamaz, buna kimsenin gücü yetmez."

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak - Son Dakika

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