Köpekler Sulak Alana Bırakıldı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler tarafından Milleyha Sulak Alanı'na kamyonetle çok sayıda köpek bırakıldı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Koruma altındaki Milleyha Sulak Alanı'na, aralarında kadınların da olduğu kimliği belirsiz kişiler kamyonetle geldi. Kamyonetteki çok sayıda köpek, 316 kuş türünün yaşam alanı olan sulak alana bırakıldı. Başıboş köpekler, koşarak uzaklaştı. Köpekleri bırakan kişiler de daha sonra kamyonetle bölgeden ayrıldı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bölge halkının şikayeti üzerine belediye yetkilileri olayla ilgili inceleme başlattı.