Karaca Yavrusuna Futbolcu İsimleri Verildi

02.06.2026 09:35
Trabzon'da bir vatandaş, iki karaca yavrusuna Arçil ve Şota isimlerini verdi. Görüntüler ilgi çekti.

Trabzon'da yolda karşılaştığı iki karaca yavrusuna, bir dönem hayranı olduğu futbolcu kardeşler Arçil ve Şota Arveladze'nin adını veren vatandaşın görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi'nde eşiyle birlikte bahçe işleriyle uğraşan Engin Komar, yolda yürüdüğü sırada iki karaca yavrusuyla karşılaştı. Sevimli halleriyle dikkat çeken yavruları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Komar, futbolculuk yaptığı dönemde hayranı olduğu Gürcü ikiz kardeşler Arçil ve Şota Arveladze'den esinlenerek karacalara "Arçil" ve "Şota" isimlerini verdi.

Bir süre yavru karacaları takip eden Komar, daha sonra fındık bahçesinde anne karacayı fark etti. Yavruların annelerinden uzaklaştığını düşünen Komar, dikkatli şekilde hareket ederek iki yavrunun yeniden anne karacaya ulaşmasını sağladı. Doğada yaşanan bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Komar, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören görüntüler binlerce kişi tarafından izlendi.

İki yavru karacayı görünce aklına futbolcu Arçil ve Şota Arveladze kardeşlerin geldiğini belirten Engin Komar, "Hanımla beraber bahçeden çıktıktan sonra yolda bize doğru gelen iki tane hayvan olduğunu fark ettik. Biraz daha yaklaştığımızda hanıma dönüp Arçil ve Şota geliyor dedim. Etrafta anne ve baba göremedik. Yoksa yaklaşmayacaktık. Yanıma kadar gelip ayağımızın yanına oturdular. Eşime telefonu verip beni çekmesini söyledim. Eşim o anda anneyi görmüş. Fındık bahçesinde bizi izliyormuş. Sonrasında alıp annelerinin yanına getirdim. Futbolculuk yapıyordum. O dönemlerden dolayı Arçil ve Şota aklıma geldi. Onlarda ikizdi. Çok güzeldiler. Fındık bahçesine çıktığımda anneyi gördüm. Yavruları annenin yanına bıraktıktan sonra biraz daha onları izledik. Annenin yavrularını da alıp gittiğini fark ettik. Anneyi görmeseydik Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verecektik. Arçil ve Şota'ya uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

