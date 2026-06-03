ABD maçımızı oynayacağımız SoFi Stadyumu görüntülendi, herkes beğeni yağdırdı - Son Dakika
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ABD maçımızı oynayacağımız SoFi Stadyumu görüntülendi, herkes beğeni yağdırdı

03.06.2026 16:43
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2026 Dünya Kupası'nda Türkiye ile ABD maçına ev sahipliği yapacak SoFi Stadyumu görüntülendi. Modern mimarisi ve etkileyici atmosferiyle dikkat çeken tesis, futbolseverlerden büyük beğeni aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken, turnuvada Türkiye ile ABD arasında oynanacak karşılaşmaya ev sahipliği yapacak SoFi Stadyumu yeniden gündeme geldi. ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan dev stadyumun görüntüleri büyük ilgi gördü.

MODERN MİMARİSİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Dünyanın en modern spor tesisleri arasında gösterilen SoFi Stadyumu, sahip olduğu teknolojik altyapı ve mimari yapısıyla öne çıkıyor. Dev ekranları, geniş seyirci kapasitesi ve üst düzey imkanlarıyla dikkat çeken stat, Dünya Kupası'nın en önemli merkezlerinden biri olacak.

TÜRKİYE İLK MAÇINI AVUSTRALYA İLE OYNAYACAK

2026 Dünya Kupası D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, turnuvadaki ilk maçına 14 Haziran Pazar günü Avustralya karşısında çıkacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 07.00'de başlayacak.

GRUPTAKİ DİĞER RAKİPLER PARAGUAY VE ABD

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında 20 Haziran'da Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin grup aşamasındaki son sınavı ise 26 Haziran'da ev sahibi ülkelerden ABD'ye karşı olacak.

TÜRKİYE - ABD MAÇI SAAT 05.00'TE

Milli takımın ABD ile oynayacağı mücadele Türkiye saatiyle 05.00'te başlayacak. SoFi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın, grubun kaderini belirleyecek maçlardan biri olması bekleniyor.

FUTBOLSEVERLERDEN TAM NOT

Türkiye ile ABD arasındaki mücadeleye ev sahipliği yapacak stadyumun görüntüleri futbolseverlerin beğenisini topladı. Görkemli yapısıyla dikkat çeken SoFi Stadyumu'nun, turnuvanın unutulmaz atmosferlerinden birine sahne olması bekleniyor.

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Son Dakika Spor ABD maçımızı oynayacağımız SoFi Stadyumu görüntülendi, herkes beğeni yağdırdı - Son Dakika

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