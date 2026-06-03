Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar'dan dikkat çeken paylaşımlar - Son Dakika
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Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar'dan dikkat çeken paylaşımlar

03.06.2026 17:30
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İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından Daltonlar çetesine bağlı hesaplar, çete lideri Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir'in resmini paylaşmaya başladı. Paylaşımlarda Dilan Polat'ın şarkısının çaldığı görüldü.

Daltonlar çetesine bağlı hesaplar Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir'in resmini koyup Dilan Polat'ın şarkısı ile paylaşım yapmaya başladı.

POLAT ÇİFTİNİN KORUMASI SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

İzmir'in Çeşme ilçesinde Dilan ve Engin Polat çiftinin Alaçatı tatili sırasında kaldıkları otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Engin Polat'ın kuzeni olan, aynı zamanda çiftin korumalığını da yapan Can Polat (37), silahlı saldırıda ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Can Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polat'ın katil zanlısı ise kaçarak izini kaybettirdi. Olayın ardından 23 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. 23 yaşındaki şüphelinin silahıyla yakalandığı öğrenildi.

Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar'dan dikkat çeken paylaşımlar

DALTONLAR'DAN PAYLAŞIMLAR GECİKMEDİ

Cinayetin ardından Daltonlar çetesine bağlı hesaplar Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir'in resmini koyup Dilan Polat'ın şarkısı ile paylaşım yapmaya başladı. Aylar önce Dilan Polat'ın Alper isimli korumasını da Ümraniye'deki hastanede vurduklarında benzer paylaşımlar yapmışlardı.

Engin Polat, Dilan Polat, Can Polat, 3. Sayfa, Güncel, Tatil, Çeşme, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Daltonlar Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar'dan dikkat çeken paylaşımlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar'dan dikkat çeken paylaşımlar - Son Dakika
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