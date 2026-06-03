Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı - Son Dakika
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Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı

03.06.2026 16:06
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Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi mezuniyetinde; organizasyon aksaklıklarına tepki gösteren öğrenciler, Rektör Yardımcısı ve Dekan konuşurken sırtlarını dönerek yönetimi protesto etti. Öğrencilerin eylemine sahneden sert tepki gösteren Gazetecilik Bölüm Başkanı Narin Tülay Bektaş, "Sözünüzü tutmadınız, diplomanızı vermiyorum" diyerek kürsüyü terk etti. Tepki çeken Bektaş'ın ardından sahneye çıkan bir diğer öğretim üyesi ise diplomaları öğrencilere teslim etti.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon ve Sinema, Gazetecilik ile Reklamcılık bölümlerinin ortak mezuniyet töreni, 2 Haziran'da Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Ancak organizasyondaki aksaklıklar ve idari kararlar, töreni bir kutlamadan çok protesto alanına çevirdi.

SALON KÜÇÜK GELDİ, AİLELER AYAKTA KALDI

İletişim Fakültesi'ne bağlı dört bölümün mezuniyet töreni aynı anda ve tek bir salonda organize edildi. Konferans salonunun kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle çok sayıda mezun yakını ve aile töreni ayakta izlemek zorunda kaldı. Organizasyondaki koordinasyonsuzluk bununla da sınırlı kalmadı; Gazetecilik Bölümü birincisine, tören başlayana kadar bölüm birincisi olduğuna dair herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı ortaya çıktı.

REKTÖR YARDIMCISI VE DEKANA "SIRTLARINI DÖNDÜLER"

Toplu mezuniyet törenlerinin kaldırılmasına, hazırlıkların son dakikaya bırakılmasına ve dar bir alana sıkıştırılmaya tepki gösteren iletişim öğrencileri, kürsü konuşmaları sırasında çarpıcı bir eyleme imza attı. Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı ile İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seçil Deren Van Het Hof konuşma yapmak üzere kürsüye çıktıklarında, öğrenciler topluca arkalarını dönerek yönetimi protesto etti.

BÖLÜM BAŞKANINDAN ŞOK ÇIKIŞ: DİPLOMANIZI VERMİYORUM

Törendeki asıl gerilim ise diplomaların takdimi sırasında yaşandı. Kürsüye çıkan Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Narin Tülay Bektaş, öğrencilerin protestosuna sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Dün bana sınıf temsilciniz söz verdi; 'Hocam tamam, biz protestomuzu görsel göndermeyerek yapacağız' dedi. Ben de ona inandım ve 'Eğer protesto ederseniz ben de çıkıp orada size diplomanızı vermeyeceğim' dedim. Siz bir gazeteci olarak sözünüzü tutamadınız ama ben bir gazetecilik hocası olarak sözümü tutuyorum ve diplomanızı vermiyorum."

Bu sözlerin ardından öğrencilere diplomalarını dağıtmayı reddeden Bektaş sahneden inerken, salondaki mezunlar tarafından yuhalanarak protesto edildi.

"ÜNİVERSİTE ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜNÜN OLDUĞU YERDİR"

Bölüm başkanının sahneyi terk etmesi üzerine krizi yatıştırmak adına kürsüye Doç. Dr. Murad Karaduman çıktı. Öğrencilerin protesto biçimini eleştirse de diplomaları vereceğini belirten Karaduman, şöyle konuştu: "Üniversite eleştiri kültürünün olduğu yerdir ama ben de öğrencilerimden daha zarif ve onlardan daha zekice eleştiriler beklerdim. Ama ben yine de burada diğer öğrencilerimizi kırmamak için diplomalarını vereceğim.”

Akdeniz Üniversitesi, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bölüm başkanı 'Diplomanızı vermiyorum' dedi, salon karıştı - Son Dakika

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