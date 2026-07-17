Acun Ilıcalı, Fenerbahçe\'nin 3 penaltısını kurtaran kaleciyi transfer etti

Premier Lig’e yükselme başarısı gösteren Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

HULL CITY'DEN KALEYE BİR TAKVİYE DAHA

Kalesine daha önce Jack Butland takviyesi yapan İngiliz ekibi, şimdi de Olympiakos forması giyen 23 yaşındaki genç file bekçisi Konstantinos Tzolakis'i kadrosuna katmak için geri sayıma geçti. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı öğrenildi.

JAKIROVIC DOĞRULADI: ''TRANSFER BİTTİ''

Transferle ilgili en net açıklama, Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic'ten geldi. Deneyimli kaleciyi kadrolarında görmeyi çok istediklerini belirten Jakirovic, ''Anlaşmamız tamam ancak tabii ki sözleşmeler resmen imzalanana kadar henüz bizim oyuncumuz sayılmaz, bu yüzden önümüzdeki birkaç gün içinde neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Tzolakis bizim kaleci transferindeki ilk tercihimizdi. Kendisiyle bizzat görüştüm ve planlarımızı anlattım. Her şey oldukça olumlu ilerliyor, o da bize katılmak için sabırsızlanıyor." dedi.

FENERBAHÇE'NİN 3 PENALTISINI KURTARDI

23 yaşındaki Yunan kaleci, 2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Fenerbahçe-Olympiakos maçında yıldızlaşmıştı. Penaltılara giden maçta sarı-lacivertlilerin Dusan Tadic, Leonardo Bonucci ve Cengiz Ünder ile kullandığı penaltılarda rakiplerine geçit vermeyen deneyimli eldiven takımına turu getirmişti.