Sosyal medya fenomeni olan bir kadın, gittiği tatilde 4 bin metre yükseklikteki paraşüt uçağının açık kapısında heyecan dolu anlar yaşattı.
Ayaklarını boşluğa sarkıtıp iki eliyle demirlere tutunduğu esnada kameraya gülümseyen kadın rahat tavırları ve korkusuz duruşuyla dikkat çekti.
Kısa süre sonra kendini boşluğa bırakan kadının bu görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve ekstrem spor severlerden tam not aldı. Heyecan dolu görüntüler, izleyenlerin nefeslerini kesti.
Son Dakika › Spor › 4 bin metre yükseklikten yere sarktı, kendini korkusuzca aşağıya bıraktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?