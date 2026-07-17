Galatasaray geriye düştüğü maçta farka koştu

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk hazırlık maçında 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 5-1'lik skorla kazandı.

ÜMRANİYESPOR ÖNE GEÇTİ

Maça hızlı başlayan ev sahibi Ümraniyespor, 12. dakikada Mustafa Eser'in golüyle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.

GALATASARAY GERİDEN GELİP GOL OLDU YAĞDI

İlk yarının son anlarında baskısını artıran Galatasaray, 35. dakikada Ada Yüzgeç, 42. dakikada Kazımcan Karataş'ın golleriyle öne geçti ve devreyi 2-1 üstün tamamladı. İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren Galatasaray, 60. dakikada Can Armando Güner, 62. dakikada Berat Luş, 70. dakikada Arda Tagay'ın golleriyle skoru 5-1'e getirdi ve maçı kazandı.

YENİ TRANSFER OYUNA GİRDİ

Galatasaray'da yeni transfer Lesley Ugochukwu, 63. dakikada Ada Yüzgeç yerine oyuna dahil oldu. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23-29 Temmuz'da Avusturya'da kamp yapacak Galatasaray, kamp süresince iki hazırlık maçı daha oynayacak.