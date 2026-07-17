ABD ve İran arasında kılıçlar çekildi: Yeni saldırı dalgası başladı - Son Dakika
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ABD ve İran arasında kılıçlar çekildi: Yeni saldırı dalgası başladı

ABD ve İran arasında kılıçlar çekildi: Yeni saldırı dalgası başladı
17.07.2026 23:17
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın doğrudan talimatıyla İran'a yönelik askeri operasyonların 7. gecesinde yeni bir hava harekatı başlattığını duyurdu. İran askeri altyapısının hedef alındığı bu hamleye karşı İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan da "Operasyon vakti yaklaşıyor, bekleyin ve görün" şeklinde sert bir tehdit geldi.

ABD ile İran arasındaki askeri gerilim yeniden en üst düzeye tırmandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik operasyonların 7. gecesinde yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, operasyonun ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirildiği ve İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmayı hedeflediği belirtildi.

TRUMP'IN TALİMATIYLA ASKERİ HEDEFLER VURULUYOR

CENTCOM tarafından yapılan resmi açıklamada, saldırıların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı. CENTCOM, "İran'a yönelik saldırıların 7. gecesinde yeni bir saldırı dalgası başlatılmıştır. Saldırılar, Başkomutan'ın (ABD Başkanı Donald Trump) talimatı doğrultusunda İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmayı sürdürmeyi amaçlamaktadır" ifadelerine yer verdi.

CENTCOM ayrıca, 4 geminin yönlendirildiği, uyumu sağlamak için 1 gemiye devre dışı bırakıcı ateş edildiği ve İran'a gidip gelen gemilere yönelik abluka sırasında 1 gemiye çıkarma yapıldığı bilgisini de verdi.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARINDAN 'BEKLEYİN VE GÖRÜN' UYARISI

ABD'nin saldırılarına karşı İran cephesinden de misilleme mesajı gecikmedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), bölgedeki ABD birliklerine yönelik askeri operasyon vaktinin yaklaştığını duyurarak rest çekti. Yapılan açıklamada, "Amerikalılar, İran Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki sularda bulunan ABD birliklerine yönelik operasyon vaktine her geçen an daha fazla yaklaşıyor" denilerek "Bekleyin ve görün" uyarısı yapıldı.

ABD DONANMASI YAKIN MARKAJDA

Gerilimin düşmediği bölgede, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri de ABD Donanması'nı hedef aldı. İran devlet televizyonunda yayımlanan komutanlık açıklamasında, ABD kuvvetlerinin bölgedeki tüm hareketlerinin ve askeri teçhizatının İran deniz unsurları tarafından anbean gözetim altında tutulduğu, CENTCOM birliklerine yönelik operasyon için geri sayımın sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ABD ve İran arasında kılıçlar çekildi: Yeni saldırı dalgası başladı - Son Dakika

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