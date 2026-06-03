Trabzonspor'da Zubkov ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Trabzonspor'da Zubkov ile yollar ayrıldı

03.06.2026 16:08
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Trabzonspor, Oleksandr Zubkov'un AEK'e transfer olduğunu resmen açıkladı. Bordo-mavili kulüp transferden 4 milyon euro gelir elde ederken, anlaşmada bonus ve sonraki satıştan pay maddeleri de yer aldı.

Trabzonspor'da ayrılık resmileşti. Bordo-mavili kulüp, Oleksandr Zubkov'un Yunanistan temsilcisi AEK'e transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

TRABZONSPOR'DA ZUBKOV DÖNEMİ SONA ERDİ

Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov ile yollarını ayırdı. Bordo-mavili kulüp, deneyimli oyuncunun Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden AEK'e kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, AEK'in transfer kapsamında kulübe 4 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödeyeceği belirtildi.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı bildirim:

"Profesyonel futbolcumuz Oleksandr Zubkov'un, AEK Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; AEK Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca; AEK, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 500.000.-EUR ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %10'unu ödeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."

BONUS VE SONRAKİ SATIŞ PAYI DA VAR

Anlaşmaya göre Trabzonspor, 4 milyon euroluk bedelin yanı sıra performansa bağlı olarak 500 bin euro bonus geliri elde edebilecek. Ayrıca Zubkov'un gelecekte başka bir kulübe transfer olması halinde elde edilecek net transfer gelirinin yüzde 10'u da bordo-mavili kulübe ödenecek.

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Zubkov ile yollar ayrıldı - Son Dakika

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