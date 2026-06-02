Bybit.tr'den Türkiye vurgusu: Tamamen yerelleşmek istiyoruz

İstanbul Blockchain Week 2026 kapsamında Haberler.com'da sunucu Dilşad Özcan'ın konuğu olan Nehir Kalaycıoğlu, Bybit.tr'nin Türkiye stratejisi, regülasyonlara uyum süreci ve kullanıcı odaklı büyüme planlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye pazarına büyük önem verdiklerini belirten Kalaycıoğlu, şirketin hem lisans sürecine hem de kullanıcı deneyimine odaklandığını söyledi.

"REGÜLASYONLARA UYUM KONUSUNDA AZAMİ ÖZEN GÖSTERİYORUZ"

Bybit'in küresel ölçekte regülasyonlara en fazla önem veren şirketlerden biri olduğunu belirten Kalaycıoğlu, faaliyet gösterdiği ülkelerde lisans alma konusunda oldukça istekli olduklarını ifade etti. Türkiye'de de ilgili kurumların belirlediği tüm kurallara uyum sağlamak için çalıştıklarını söyleyen Kalaycıoğlu, lisans sürecinin tamamlanmasının ardından faaliyetlerini lisanslı bir kurum olarak sürdürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

"TÜRK KULLANICISININ İHTİYAÇLARINA ODAKLANIYORUZ"

Bybit.tr'nin temel stratejisinin yerelleşme olduğunu vurgulayan Kalaycıoğlu, Türk yatırımcıların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetler geliştirdiklerini söyledi. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin şirket politikalarına yön verdiğini belirten Kalaycıoğlu, müşteri memnuniyetini merkeze alan bir büyüme modeli izlediklerini ifade etti.

"MÜŞTERİLERİMİZİ DİNLİYORUZ"

Her kullanıcının görüşünün kendileri için değerli olduğunu söyleyen Kalaycıoğlu, yalnızca büyük yatırımcıların değil tüm müşterilerin geri bildirimlerini dikkate aldıklarını belirtti. Bir sorun yaşandığında çözüm üretmek için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Kalaycıoğlu, kullanıcılarla birlikte gelişen ve şekillenen bir platform olmayı hedeflediklerini kaydetti.

KAMPANYALAR VE ÖDÜLLER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Şirketin devam eden kampanyalarına da değinen Kalaycıoğlu, çeşitli iş birlikleri kapsamında kullanıcılara avantajlar sunduklarını söyledi. Özellikle kahve zinciri iş birliğiyle yürütülen kampanyada belirli şartları yerine getiren kullanıcılara içecek hediyesi verildiğini aktaran Kalaycıoğlu, ayrıca hesap doğrulama ve ilk yatırım işlemlerini tamamlayan kullanıcılar için farklı ödüllerin de bulunduğunu belirtti. Kampanyalara ilişkin detayların şirketin resmi kanallarında yer aldığını ifade etti.