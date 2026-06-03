Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı - Son Dakika
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Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı

Aziz Yıldırım Tedesco\'yu fena bombaladı
03.06.2026 14:31
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Aziz Yıldırım, Domenico Tedesco'nun Samandıra'daki antrenmanların dışarıdan izlendiğine yönelik açıklamalarını eleştirerek, geçmişte de benzer durumların yaşandığını ancak bunun başarıya engel olmadığını söyledi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, eski teknik direktör Domenico Tedesco'nun Samandıra'daki çalışma ortamına yönelik açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi.

AZİZ YILDIRIM TEDESCO'YU FENA BOMBALADI!

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, eski teknik direktör Domenico Tedesco'nun geçtiğimiz sezon yaptığı açıklamalara gönderme yaparak dikkat çeken ifadeler kullandı. Yıldırım, Samandıra'daki antrenmanların rakipler tarafından izlendiği yönündeki eleştirilere katılmadığını belirtti.

"BİZİM ZAMANIMIZDA DA ÇEKİYORLARDI"

L1 Üçgen programında konuşan Aziz Yıldırım, "Yok gazeteciler Samandıra'da yukarıdan taktiği çekiyorlar falan. Bizim zamanımızda da çekiyorlardı. 6 kez şampiyon olduk ama hiçbir hoca gelip de böyle böyle yapıyorlar, tedbir alın demedi. Bu sene çıktı o" ifadelerini kullandı.

TEDESCO'NUN SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Samandıra'daki çalışma ortamının takıma zarar verdiğini savunmuştu.

"RAKİPLER NE YAPACAĞIMIZI BİLİYOR"

İtalyan teknik adam, rakip takımların Fenerbahçe'nin oyun planını kolaylıkla analiz edebildiğini öne sürerek, "Tesislerimizde idmanlarımızı herkes görüyor. Bu sezon oynadığımız 6-7 maçta rakipler tamamen ne yapmak istediğimizi biliyordu. Kimseyi şaşırtamıyoruz" demişti.

"KAPALI TESİS OLMASINI İSTERDİM"

Samandıra'nın daha izole bir yapıya kavuşması gerektiğini savunan Tedesco, "Samandıra'nın kapalı bir tesis olması beni mutlu ederdi. Herhangi bir daire kiralayıp antrenmanlarımızı izleyebilirler" sözleriyle dikkat çekmişti.

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı - Son Dakika

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