Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve geçtiğimiz aylarda yeniden açılan soruşturma kapsamında cinayete kurban gittiği netleşen Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku dosyasında, adaletin yerini bulması adına en kritik gelişme yaşandı.

Aralarında dönemin eski Tunceli valisi ve oğlunun da bulunduğu 12 kişinin tutuklanmasıyla Türkiye gündemine oturan davanın en önemli firari şüphelilerinden biri olan Umut Altaş, sığındığı Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanmıştı.

ABD MAKAMLARI İADE TALEBİNİ KABUL ETTİ

Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin sır perdesini aralayacak kilit isim olarak gösterilen ve hakkında Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkartılan Umut Altaş, ABD güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü koordineli diplomasi trafiğinin ardından ABD adli makamları, Altaş’ın Türkiye’ye iade edilmesine resmi olarak karar verdi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Geçtiğimiz günlerde tutulduğu Amerikan karakolundan sızan ses kaydında, "Bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım. Türkiye'ye geri gönderileceğim. Her şeyin kanıtı benim elimde, katili ellerinize bırakacağım" ifadelerini kullanan Altaş'ın, iade prosedürlerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde geniş güvenlik önlemleri altında uçakla Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor.

CİNAYETTE SIR PERDESİ ARALANIYOR

6 yıldır hiçbir izine rastlanamayan Gülistan Doku dosyasının kaderini değiştirmesi beklenen Umut Altaş'ın, Türkiye topraklarına ayak basar basmaz sorgulanmak üzere adliyeye sevk edileceği ve vereceği ifadelerle cinayetin arkasındaki karanlık noktaları aydınlatacağı tahmin ediliyor. Yıllardır evlatlarının adaletini arayan Doku ailesi ve kamuoyu, firari şüphelinin hakim karşısına çıkacağı günü bekliyor.

"KATİLİ ELLERİNİZE BIRAKACAĞIM"

ABD güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Altaş'ın karakolda yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydı ortaya çıkmıştı. Söz konusu kayıtta Altaş, "Bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bana ulaşması gerekiyor. Ben Umut, elimde dosyayı kapatacak her şey var. Türkiye Cumhuriyeti'nden gerekli mercilerin bana ulaşmasını istiyorum. Şu anda Amerika'da bir karakoldayım. Beni Türkiye'ye geri gönderecekler. Her şeyin kanıtı benim elimde. Katili ellerinize bırakacağım" ifadelerini kullanmıştı.

"BU OLAY ARTIK ÇÖZÜLSÜN"

Umut Altaş gözaltına alınmadan önce verdiği röportajda da dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in cinayeti kendisine itiraf ettiğini öne süren Altaş, “O zamanlar saftım. Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir not da bıraktı. Konutta bana, ‘Çok bağırıyordu ben de sıktım’ dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

"CESEDİN GÖMÜLDÜĞÜ YERLE İLGİLİ 2 TAHMİNİM VAR"

Altaş ayrıca Gülistan Doku’nun viyadükte öldürüldüğünü düşündüğünü öne sürerek cesedin taşınmış olabileceğini iddia etmişti. Cesedin tam yerini bilmediğini söyleyen Altaş, Bayraktepe ve Aktuluk Mahallesi çevresini işaret ederek oralara gömülmüş olabileceğini tahmin ettiğini söylemişti.

BAKAN GÜRLEK UMUT İÇİN "OLAYI ÇÖZECEK KİŞİ" DEMİŞTİ

"Ucu nereye giderse gitsin" açıklamasının akabinde 6 yıl sonra raftan indirilen dosyayla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Umut Altaş'ın önemli bir şahıs olduğunu düşünüyoruz, iadesini istiyoruz. ABD yetkili makamlarıyla da işin önemine binaen hassasiyeti de ilettik. İadesini bekliyoruz. Umut Altaş bence olayı çözecek kişi, çünkü olayın en yakın tanığı. Şüpheli bir şekilde yurt dışına kaçıyor. Soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.