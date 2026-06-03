Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı

Türk televizyonlarının tanınmış isimlerinden gazeteci ve sunucu Reha Muhtar'ın 66 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, geçmiş yıllarda yaptığı "vasiyet" paylaşımı yeniden gündeme geldi. Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur hakkında kullandığı ifadeler, vefat haberinin ardından yeniden konuşulmaya başlandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanmasının ardından Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp yetmezliği teşhisi konulan Muhtar, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen sağlık durumu ağırlaşan ünlü televizyoncu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Muhtar'ın vefat haberi medya ve sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

VASİYETİ AKILLARA GELDİ

Reha Muhtar'ın ölüm haberinin ardından, geçen yıl yaptığı bazı paylaşımlar yeniden gündeme taşındı. Muhtar, sanatçı Ferdi Tayfur'un ailesiyle yaşadığı sorunlara değinerek benzer olayların kendi hayatında yaşanmasını istemediğini ifade etmişti.

Paylaşımında, "Ferdi Tayfur'un annesinin etkisindeki kızıyla yaşarken görüşememesi, öldükten sonra cenazesindeki olaylar, umarım benim başıma gelmez. Bütün mücadelem o..." sözlerine yer vermişti.

"DENİZ UĞUR CENAZEME GELMESİN"

Reha Muhtar'ın en çok konuşulan açıklamalarından biri ise eski eşi Deniz Uğur hakkında yaptığı paylaşım olmuştu. Muhtar paylaşımında, "Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" ifadelerini kullanmıştı.

VELAYET KRİZİ

Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasındaki anlaşmazlıkların merkezinde çocuklarının velayeti bulunuyordu. Çift, 2010 yılında imzaladıkları protokolle yollarını ayırmış, ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in velayetinin babaları Reha Muhtar'da kalması konusunda anlaşmıştı.

Ancak ilerleyen yıllarda taraflar arasında velayet konusunda yeni hukuki süreçler yaşandı. Deniz Uğur'un açtığı dava sonucunda mahkeme, çocukların velayetinin anneye verilmesine karar verdi.

NİLÜFER'İN DE ADI GEÇMİŞTİ

Reha Muhtar'ın 2024 yılında geçirdiği beyin kanamasının ardından yaşanan süreçte de aile içindeki gerilim gündeme geldi. Deniz Uğur, oğlu Poyraz'ın kaçırıldığını iddia ederek sanatçı Nilüfer'i ve kızını suçladı. Nilüfer ise bu iddiaları reddederken, Poyraz yayımladığı videoyla kaçırılmadığını açıkladı.