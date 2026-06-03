Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında

Sanat ve magazin dünyasında yeni bir aşkın filizlendiği iddiaları, binlerce kilometre uzaktan gelen görüntülerle iyice güçlendi. Bir dönem mecliste aktif rol alan ancak yakın zamanda siyaset defterini kapatan Barış Atay ile oyuncu Ecem Özkaya'nın gizli bir aşk yaşadığı iddia ediliyordu.

BİRLİKTE KONSERE GİTTİLER

İkilinin baş başa gerçekleştirdiği kaçamağın adresi bu kez İsviçre oldu. Ecem Özkaya ve Barış Atay, Metallica’nın Zürih kentinde verdiği dev konseri birlikte izledi. Sosyal medyada benzer kareler paylaşarak dikkat çeken ikili, aşk iddialarını henüz yanıtsız bıraktı.

İşte ikilinin o paylaşımları;