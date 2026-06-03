Reha Muhtar hayatını kaybetti - Son Dakika
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Reha Muhtar hayatını kaybetti

03.06.2026 09:28
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Ünlü gazeteci Reha Muhtar bir süredir tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti. Muhtar'ın ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu belirtildi.

Bodrum'da yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar'dan acı haber geldi. Uzun yıllar ekranlarda görev yapan Muhtar, bir süredir devam eden tedavisinin ardından 66 yaşında yaşamını yitirdi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Edinilen bilgiye göre Reha Muhtar, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Bodrum'daki özel bir hastaneye başvurdu. Doktorların yaptığı kontroller sonrasında Muhtar'a kalp yetmezliği teşhisi konuldu ve tedavi süreci başlatıldı.

Reha Muhtar hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Muhtar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. 

ACI HABER SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Türk televizyonculuğunun ve haber dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Reha Muhtar'ın vefat haberi, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Uzun yıllar boyunca televizyon ekranlarında sunduğu programlar ve haber bültenleriyle geniş kitleler tarafından tanınan Muhtar, medya dünyasında önemli izler bıraktı.

2024'TE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Reha Muhtar, 20 Ağustos 2024'te evinde düşüp beyin kanaması geçirmiş ve entübe edilmişti. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ünlü isim sonra taburcu edilmişti.

Reha Muhtar hayatını kaybetti

REHA MUHTAR KİMDİR?

Reha Muhtar 21 Temmuz 1959 İstanbul'da doğdu. Türk televizyon programcısı, yorumcusu ve haber sunucusudur.

Aslen Kerküklü ve Irak Türkmeni olan babasının Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmasından dolayı, kışları Ankara'da yazları ise İstanbul'da yaşadı. İlk orta ve liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirdi. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı.

1980 yılında gazeteciliğe başladı. 1981 yılında girdiği Milliyet gazetesinin Ankara bürosunda, dış politika ve siyaset alanlarında muhabirlik yaptı. TRT'ye geçen Muhtar, Atina, Yunanistan'da TRT muhabiri olarak tanındı. Atina yıllarında Yunanistan briç şampiyonu oldu. 1991 yılında CNN International 'ın programı olan Crossfire 'ın benzeri "Ateş Hattı" programını hazırlamaya başladı. 1993 yılında TRT'den ayrılıp Kanal D'ye geçti. 1994 yılında Kanal D'nin satılması üzerine Kanal D'den ayrıldı ve TRT'ye döndü. 1995 yılında TRT'den ayrılıp Star TV'ye geçse de kısa bir süre sonra bu kanaldan da ayrılıp Kanal D'ye döndü. 1996 yılında Kanal D'den tekrar ayrılıp Show TV'ye geçerek ana haber sunucusu ve haber genel yayın yönetmeni oldu. 2000 yılında Akşam gazetesinde yazmaya başladı. 2002 yılında Show TV ve Akşam gazetesinden ayrılan Muhtar, Star TV'ye geri döndü. 2003 yılında Star TV'yi bırakan Muhtar, Star gazetesinde bir süre yazarlığa devam etse de aynı yıl içerisinde Star Medya Grubu'ndan ayrıldı. 2004 yılında atv'ye geçerek Akademi Türkiye jürisi oldu ve Sabah gazetesinde yazmaya başladı. 2006 yılında Ciner Medya Grubu'ndan ayrılan Reha Muhtar, Show TV'de Metin Uca ile beraber PişşTi adlı programını sundu. Ancak aynı yıl içerisinde programın bitmesiyle Show TV'den ayrılarak Vatan gazetesinde yazmaya başladı. 2007 yılında FOX'a geçerek Çapraz Ateş programını sunan Muhtar, aynı yıl programın bitmesiyle bu kanaldan ayrıldı. 3 kere Show TV'ye dönerek yarışma sunucusu oldu ve tekrar bu kanaldan ayrıldı. 2009 yılında CNN Türk'te "Çok Farklı" programını yaptıktan sonra Kanaltürk'te Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar ile "Son Kale" adlı programları yayınlandı. 2011 yılında Çok Farkı Kanaltürk'te program yapan Muhtar, bu kanaldan ayrıldı. Muhtar son olarak, 2016 yılı Kasım ayında da Vatan gazetesinden ayrıldı.

Reha Muhtar hayatını kaybetti

1983 yılında kendisi gibi gazeteci olan Selin Çağlayan'la olan evliliği beş yıl sürdü. 2000 yılında 4.5 milyon dolara Baltalimanı’nda yalı satın aldı. Bu durum dönemin medyasında eleştirildi.[8] 2001 yılında Nilüfer ile başlayan ilişkisi[9] 2003 yılında ikilinin yaptığı basın açıklamasıyla sona erdi. 2006-2007 yıllarında şarkıcı Gülşen'le olan ilişkisiyle[10] magazin medyasında çokça yer aldı. 2008 yılında oyuncu Deniz Uğur'la olan ilişkisi 2010 yılında sona erdi. Reha Muhtar, Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın manevi babası olup, oyuncu Deniz Uğur'la olan ilişkisinden de 2009 yılında dünyaya gelen Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları bulunmaktadır.

Kalp Yetmezliği, Reha Muhtar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Reha Muhtar hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Vedat Demir Vedat Demir:
    Ahmet kayadan helallik istemiştir inşallah,Allah rahmet eylesin . 0 4 Yanıtla
  • Sedat Genç Sedat Genç:
    Nasıl yasarsan öyle ölürsün.. 0 1 Yanıtla
  • Faruk Aydoğan Faruk Aydoğan:
    Her nerde yaşanıyor ve yaşatılıyorsa…Mekanı cennet olsun 1 0 Yanıtla
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