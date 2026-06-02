5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar
5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar

02.06.2026 15:11
Sahibi olduğu televizyon kanalı ve dijital platformdaki bazı futbol maçlarında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla, hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve beraberindeki 7 kanal yöneticisi, İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada beraat etti.

Sahibi olduğu televizyon kanalındaki bazı futbol maçlarında 'yasa dışı bahis' reklamlarının yapıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticisi 7 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Acun Ilıcalı'nın beraatine karar verdi.

'Yasa dışı bahis' reklamı yapılarak insanların teşvik edilmesi' iddiasıyla Acun Ilıcalı ile sahibi olduğu televizyon kanalı ve dijital platform yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede aralarında Ilıcalı'nın da bulunduğu 8 kişinin 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar çıktı.

ACUN ILICALI BERAAT ETTİ

Mahkeme, Acun Ilıcalı ve kanal yöneticisi 7 kişinin beraatine karar verdi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Şevket YILMAZ Şevket YILMAZ:
    Adalet herkese lazım !!! 0 0 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Acunu içeri atamazsın.Acun daima kazanır 0 0 Yanıtla
  • hbp9fndsn9 hbp9fndsn9:
    çok üstte olunca dokunmuyorlar. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
