İran füzelerle vurdu! Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda can kayıpları ve ağır hasar oluştu - Son Dakika
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İran füzelerle vurdu! Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda can kayıpları ve ağır hasar oluştu

03.06.2026 09:26
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İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD hedeflerine yönelik saldırılarının ardından Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda acil durum planı devreye alındı. Terminal 1'in füze ve İHA'larla hedef alındığı, bazı tesislerde hasar meydana geldiği ve can kayıplarının yaşandığı açıklandı. Uçuşlar durdurulurken, seferler çevredeki havalimanlarına yönlendirildi.

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde tırmanan gerilim sıcak çatışmaya dönüştü. İran, ABD'nin Keşm Adası'na düzenlediği saldırılara karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan askeri noktalarını füze ve İHA'larla hedef aldığını duyurdu. Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda acil durum planı devreye alınırken, uçuşlar askıya alındı.

KUVEYT HAVALİMANI'NDA ACİL DURUM PLANI DEVREYE ALINDI

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İran'a ait füze ve İHA'ların Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın Terminal 1 bölümünü hedef almasının ardından acil durum planının devreye alındığını açıkladı.

Kuveyt Haber Ajansı'na konuşan kurum sözcüsü Abdullah Al-Rajhi, saldırı nedeniyle havalimanındaki bazı tesislerde hasar meydana geldiğini ve can kayıplarının yaşandığını bildirdi.

İran füzelerle vurdu! Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda can kayıpları ve ağır hasar oluştu

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Al-Rajhi, yetkililerin çalışanların ve yolcuların güvenliğini sağlamak için belirlenen acil durum protokolleri doğrultusunda hareket ettiğini belirtti.

Saldırının ardından Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki hava trafiği askıya alındı. Uçuşlar, bir sonraki duyuruya kadar çevredeki havalimanlarına yönlendirildi.

HASAR TESPİTİ BAŞLATILDI

Kuveytli yetkililer, havalimanı operasyonlarının yeniden başlatılabilmesi için güvenlik ve teknik önlem planlarının devreye alındığını açıkladı. Teknik ekipler, onarım çalışmalarına başlanmadan önce havalimanındaki hasarın boyutunu belirlemek için inceleme başlattı.

İRAN'DAN ABD'YE MİSİLLEME

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Keşm Adası'na yönelik saldırısına karşılık Kuveyt'te Amerikan askerlerinin bulunduğu üsleri hassas füze saldırılarıyla vurduğunu duyurdu. İran ayrıca Bahreyn'deki ABD Beşinci Filo Karargahı'nı da füze ve İHA'larla hedef aldığını bildirdi.

Açıklamada, İran'a yönelik saldırılar için topraklarını ve hava sahalarını kullandıran ülkelere uyarıda bulunularak, saldırıların sonuçlarına katlanacakları mesajı verildi.

BAHREYN'DE SİRENLER ÇALDI

Kuveyt'e yönelik saldırıların ardından Bahreyn genelinde de sirenler çaldı. Yetkililer, halktan güvenli bölgelere gitmelerini ve resmi açıklamaları takip etmelerini istedi.

İran füzelerle vurdu! Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda can kayıpları ve ağır hasar oluştu

ABD: SALDIRILARIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ ENGELLEDİK

ABD Merkez Komutanlığı, İran'ın bölgedeki saldırı girişimlerine karşı çok sayıda balistik füze ve İHA'nın imha edildiğini açıkladı. CENTCOM, Kuveyt'e yönelen iki füzenin hedefe ulaşamadığını, Bahreyn'e fırlatılan üç füzenin ise ABD ve Bahreyn hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

İran, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin bozulmasının ABD için ağır sonuçları olacağını belirtirken, ABD tarafı bölgede teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Haber Ajansı, Orta Doğu, Bahreyn, Kuveyt, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran füzelerle vurdu! Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda can kayıpları ve ağır hasar oluştu - Son Dakika

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