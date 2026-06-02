Fethiye'de İspermeçet balinası görüldü

Göcek açıklarında yer alan Ağalimanı Koyu mevkisinde denizcileri heyecanlandıran doğa harikası bir olay yaşandı. Bölgede teknesiyle seyir halinde olan yat kaptanı Oğuzhan Çoban, su yüzeyine çıkan dev bir İspermeçet balinası ile karşılaştı.

O ANLER SANİYE SANİYE KAMERADA

Teknesinin çok yakınında beliren bu devasa misafiri fark eden Kaptan Çoban, nadir yaşanan bu anı ölümsüzleştirmek için hemen cep telefonu kamerasına sarıldı. Çekilen görüntülerde, dev memelinin denizin yüzeyinde sakin hareketlerle süzüldüğü anlar net bir şekilde yer aldı.