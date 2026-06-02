Mourinho\'dan Arda Güler\'e kötü haber

Real Madrid'in başına geçmesi beklenen Jose Mourinho'nun kulüpten yaratıcı bir orta saha transferi istemesi, Arda Güler tartışmalarını beraberinde getirdi. İspanyol devinin taraftarları sosyal medyada genç yıldızın geleceğini sorgulamaya başladı.

MOURINHO'DAN İLK TALEP

Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğuna oturmasına kesin gözüyle bakılan Jose Mourinho'nun kadro planlamasına ilişkin ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. The Athletic'te yer alan habere göre Portekizli çalıştırıcı, yönetimden yaratıcı özelliklere sahip bir orta saha oyuncusu transfer edilmesini talep etti. Bu isteğin ardından gözler doğrudan Arda Güler'e çevrildi.

"ARDA GÜLER'E NE OLACAK?"

Mourinho'nun talebi sonrası Real Madrid taraftarları sosyal medyada yoğun şekilde yorum yapmaya başladı. Birçok taraftar, "Arda Güler var, Arda Güler'e ne olacak?" ifadeleriyle genç yıldızın geleceğine ilişkin endişelerini dile getirdi. Özellikle Arda'nın geçen sezon gösterdiği performans sonrası yeni bir oyuncu transferinin forma rekabetini artırabileceği konuşuluyor.

NICO PAZ İDDİASI GÜNDEMDE

Haberde, Mourinho'nun isteğinin ardından Real Madrid'in eski oyuncusu Nico Paz'ı yeniden kadroya katabileceği öne sürüldü. Como formasıyla başarılı bir sezon geçiren genç futbolcunun geri dönüşü halinde orta sahadaki rekabetin daha da artacağı belirtiliyor. Nico Paz'ın transferi, Arda Güler ile benzer bölgelerde görev yapması nedeniyle dikkat çekiyor.

ARDA'DAN MUHTEŞEM SEZON

Milli futbolcu, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla sergilediği performansla Avrupa'da büyük ses getirdi. 21 yaşındaki yıldız, çıktığı 51 maçta 6 gol ve 14 asistlik katkı sağladı. Arda ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan futbolcusu seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

REKABET DAHA DA KIZIŞABİLİR

Real Madrid'in Nico Paz veya benzer profilde bir oyuncuyu transfer etmesi halinde Arda Güler'in forma rekabetinin daha da artması bekleniyor. Öte yandan genç yıldızın geçen sezon ortaya koyduğu performans nedeniyle takım içindeki konumunu güçlendirdiği de değerlendiriliyor.