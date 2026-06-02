Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber

Mourinho\'dan Arda Güler\'e kötü haber
02.06.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jose Mourinho'nun Real Madrid'den yaratıcı bir orta saha transferi istemesi, Arda Güler'in geleceğiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Taraftarlar sosyal medyada "Arda Güler'e ne olacak?" yorumları yaparken, Nico Paz'ın olası transferinin milli yıldız için yeni bir rekabet yaratabileceği öne sürüldü.

Real Madrid'in başına geçmesi beklenen Jose Mourinho'nun kulüpten yaratıcı bir orta saha transferi istemesi, Arda Güler tartışmalarını beraberinde getirdi. İspanyol devinin taraftarları sosyal medyada genç yıldızın geleceğini sorgulamaya başladı.

MOURINHO'DAN İLK TALEP

Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğuna oturmasına kesin gözüyle bakılan Jose Mourinho'nun kadro planlamasına ilişkin ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. The Athletic'te yer alan habere göre Portekizli çalıştırıcı, yönetimden yaratıcı özelliklere sahip bir orta saha oyuncusu transfer edilmesini talep etti. Bu isteğin ardından gözler doğrudan Arda Güler'e çevrildi.

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber

"ARDA GÜLER'E NE OLACAK?"

Mourinho'nun talebi sonrası Real Madrid taraftarları sosyal medyada yoğun şekilde yorum yapmaya başladı. Birçok taraftar, "Arda Güler var, Arda Güler'e ne olacak?" ifadeleriyle genç yıldızın geleceğine ilişkin endişelerini dile getirdi. Özellikle Arda'nın geçen sezon gösterdiği performans sonrası yeni bir oyuncu transferinin forma rekabetini artırabileceği konuşuluyor.

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber

NICO PAZ İDDİASI GÜNDEMDE

Haberde, Mourinho'nun isteğinin ardından Real Madrid'in eski oyuncusu Nico Paz'ı yeniden kadroya katabileceği öne sürüldü. Como formasıyla başarılı bir sezon geçiren genç futbolcunun geri dönüşü halinde orta sahadaki rekabetin daha da artacağı belirtiliyor. Nico Paz'ın transferi, Arda Güler ile benzer bölgelerde görev yapması nedeniyle dikkat çekiyor.

ARDA'DAN MUHTEŞEM SEZON

Milli futbolcu, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla sergilediği performansla Avrupa'da büyük ses getirdi. 21 yaşındaki yıldız, çıktığı 51 maçta 6 gol ve 14 asistlik katkı sağladı. Arda ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan futbolcusu seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

REKABET DAHA DA KIZIŞABİLİR

Real Madrid'in Nico Paz veya benzer profilde bir oyuncuyu transfer etmesi halinde Arda Güler'in forma rekabetinin daha da artması bekleniyor. Öte yandan genç yıldızın geçen sezon ortaya koyduğu performans nedeniyle takım içindeki konumunu güçlendirdiği de değerlendiriliyor.

Jose Mourinho, Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük vicdansızlık 40 metreden atlayan gencin ardından skandal sözler Büyük vicdansızlık! 40 metreden atlayan gencin ardından skandal sözler
Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama
Irak’ta bir garip gelenek Ağa, ağayı dudağından öptü Irak'ta bir garip gelenek! Ağa, ağayı dudağından öptü
Akaryakıta 3 indirim birden Akaryakıta 3 indirim birden
8 bin kişi aynı yerde toplanıp sticker takası yaptı 8 bin kişi aynı yerde toplanıp sticker takası yaptı
Samsunspor’da transferler üst üste Bir yıldız daha geliyor Samsunspor'da transferler üst üste! Bir yıldız daha geliyor
Ekrem İmamoğlu sinyali verdi: Yeni parti geliyor Ekrem İmamoğlu sinyali verdi: Yeni parti geliyor
Selçuksports’un sahibi gözaltına alındı Selçuksports'un sahibi gözaltına alındı
Ousmane Dembele’ye şampiyonluk kutlamasında şok Havaya attılar, tutamadılar Ousmane Dembele'ye şampiyonluk kutlamasında şok! Havaya attılar, tutamadılar

13:35
CHP’nin grup toplantısı başladı Özgür Özel partililere hitap ediyor
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
13:23
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık Vekiller sloganlar atıyor
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekiller sloganlar atıyor
13:19
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği Mahmut Tanal açıklık getirdi
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği! Mahmut Tanal açıklık getirdi
13:12
Kılıçdaroğlu’na kritik “kurultay“ sorusu Tek kelime etmedi
Kılıçdaroğlu'na kritik "kurultay" sorusu! Tek kelime etmedi
12:22
8 kişinin öldüğü kazaya bakanlık el attı Yeni bulgu çok insanın başını yakar
8 kişinin öldüğü kazaya bakanlık el attı! Yeni bulgu çok insanın başını yakar
11:21
Resmen el değiştirdi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 13:43:46. #7.12#
SON DAKİKA: Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.