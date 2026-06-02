Lastik tamiri yaptığı TIR'ın körüğü patladı, ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lastik tamiri yaptığı TIR'ın körüğü patladı, ağır yaralandı

Lastik tamiri yaptığı TIR\'ın körüğü patladı, ağır yaralandı
02.06.2026 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde D-100 kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda lastik tamiri yapan 25 yaşındaki Hakkı Umut Çamurcan, TIR'ın hava körüğünün patlaması sonucu oluşan şiddetli basınç nedeniyle ağır yaralandı; hastaneye kaldırılan genç ustanın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan 25 yaşındaki lastik tamircisi Hakkı Umut Çamurcan, tamir gerçekleştirdiği sırada TIR'ın körüğünün patlaması sonucu meydana gelen şiddetli basınçla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç işçinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bu sabah saatlerinde feci bir iş kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay, saat 10.30 sıralarında Hendek ilçesi Kargalıhanbaba Mahallesi sınırları içindeki D-100 kara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonundaki lastikçide yaşandı.

KÖRÜK PATLADI, SIKIŞAN HAVA DEHŞET SAÇTI

25 yaşındaki lastik ustası Hakkı Umut Çamurcan, iş yerine gelen bir TIR’ın lastik tamiri işlemlerini gerçekleştirmek üzere aracın altına eğildi. Çamurcan lastik üzerinde hassas çalışmasını yürüttüğü esnada, henüz belirlenemeyen bir nedenle TIR’ın içi hava dolu olan süspansiyon körüğü büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle körükte sıkışan havanın oluşturduğu devasa basınç, genç işçiye isabet etti. Talihsiz lastikçi, patlamanın şiddetiyle ağır şekilde yaralandı.

Lastik tamiri yaptığı TIR'ın körüğü patladı, ağır yaralandı

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Çevredeki vatandaşların ve istasyon çalışanlarının dehşet anlarına tanıklık ederek durumu bildirmesi üzerine, olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı olan Hakkı Umut Çamurcan, ambulansa alınarak acil koduyla hastaneye kaldırıldı. Hastanede derhal tedavi altına alınan 25 yaşındaki Çamurcan'ın sağlık durumunun oldukça ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Polis ekipleri, akaryakıt istasyonunda yaşanan patlama ve kaza ile ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Sakarya, Hendek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lastik tamiri yaptığı TIR'ın körüğü patladı, ağır yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında 8 bin TL için tarih verildi Altında 8 bin TL için tarih verildi
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar 2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama
Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı Acil kodlu uyarı yapıldı Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı! Acil kodlu uyarı yapıldı
Transfer bitti denmişti Dortmund’dan Guirassy için açıklama Transfer bitti denmişti! Dortmund'dan Guirassy için açıklama
33 yıldır hizmet veriyordu Türkiye’nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı 33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı

11:21
Resmen el değiştirdi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
11:00
Ersun Yanal fena patladı: Hakkımın yendiğini düşünüyorum
Ersun Yanal fena patladı: Hakkımın yendiğini düşünüyorum
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 12:37:53. #7.12#
SON DAKİKA: Lastik tamiri yaptığı TIR'ın körüğü patladı, ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.