Bakan Bayraktar, Sıfır Atık Festivali'nde elektriğin yenilenebilir kaynaklardan sağlanacağını bildirdi

02.06.2026 13:26
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Festivali boyunca kullanılacak elektriğin tamamının yenilenebilir kaynaklardan sağlanacağını belirterek, "Böylece dünyanın ilk YEK-G, yani yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olacağız. Bu organizasyon sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirme iddiası taşıyor. Çünkü enerjide verimlilik, kaynakta tasarruf ve geri dönüşüm, Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedefinin de temel unsurları." dedi.

Bakan Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla 4-7 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek "Sıfır Atık Festivali" öncesi basın tanıtım programında konuştu.

Geleceğe dair güçlü vizyonun, ortak sorumluluğun ve küresel dönüşüm hareketinin parçası olmak için bir araya gelindiğini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"2017 yılında Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi, bugün artık yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın sahip çıktığı büyük bir çevre ve sürdürülebilirlik markasına dönüşmüş durumda. Bu vizyon sayesinde 30 Mart, Birleşmiş Milletler nezdinde 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' olarak ilan edilmiş, bu anlamda Türkiye çevre diplomasisinin öncü ülkelerinden biri haline gelmiştir. 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamında İstanbul'umuz bu küresel hareketin merkezi olacak."

"SIFIR ATIK KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bayraktar, hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle farkındalığı artırmayı ve sıfır atık kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda 4-7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda ilk kez Sıfır Atık Festivali'nin düzenleneceğini aktaran Bayraktar, "Bu festival birçok vatandaşımızı çevre, enerji verimliliği ve sürdürülebilir yaşam konusunda bilinçlendirecek çok kapsamlı bir organizasyon olacak. Biz de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak, Saygıdeğer Hanımefendi'nin himayelerinde Sıfır Atık Vakfı ile birlikte 'Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm' sloganıyla düzenlenecek bu festivalde, evlerimizde, iş yerlerimizde, sanayide, ulaşımda, tarımda, yani hayatın ve ekonominin tüm alanlarında enerji verimliliği ve sıfır atık anlayışını toplumla buluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, 60 bin metrekarelik festival alanında yüzlerce etkinlik, atölye çalışması, yarışma, sahne performansı ve interaktif deneyimle bu alandaki farkındalığın artırılacağını belirterek, "Eğlenirken öğrenmeyi mümkün kılacak bir sürdürülebilirlik buluşması olacak." ifadesini kullandı.

 "ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE SIFIR ATIK BİR ANLAYIŞIN İKİ TEMEL UNSURU"

Küresel enerji ve iklim krizine de değinen Bayraktar, şöyle devam etti:

"Böyle bir dönemde enerjimizi verimli kullanmak, kaynaklarımızı korumak ve atıklarımızı ekonomiye yeniden kazandırmamız artık bir tercih değil, bir trend değil, bir zaruret, bir zorunluluk. Dolayısıyla bu bilinçle hareket ediyoruz. Enerji verimliliği ile sıfır atık aslında bir anlayışın iki temel unsuru. Her ikisinin merkezinde de israfın önlenmesi, kaynakların doğru kullanılması ve nihai olarak da sürdürülebilir bir kalkınma hedefi var. Ekonominin tamamında, binalarımızda, sanayimizde, ulaştırmada ve tarımda topyekun bir enerji verimliliği seferberliği yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz ki kullanılmayan enerji, sıfır atığı olan, en temiz, en ekonomik ve en güvenli enerji kaynağı. Dolayısıyla bu ulusal seferberliği şimdi küresel bir eylem haline dönüştürmek için de çalışıyoruz. Sıfır Atık Festivali de bu hedefimize ulaşma noktasında önemli bir katkı yapacak."

Bayraktar, festival alanında herkesin kendine hitap eden deneyimler bulabileceğini belirterek, "Yenilenebilir enerji teknolojilerinden yapay zeka destekli uygulamalara, geri dönüşüm atölyelerinden sürdürülebilir ulaşım çözümlerine kadar çok geniş bir içerik hazırlandı. Çok ciddi bir çalışma yapıldı. Ziyaretçilerimiz enerji verimliliği ile sıfır atık arasındaki güçlü ilişkiyi deneyerek öğrenecekler. Ayrıca elektronik atıklardan kritik madenlerin geri kazanımına, biyogaz üretiminden sürdürülebilir tarım uygulamalarına kadar birçok yenilikçi çalışmayı da uygulamalı olarak görme fırsatı bulacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Festivalde bir ilke de imza atılacağına dikkati çeken Bayraktar, "Festival boyunca kullanılacak elektriğin tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak ve bu durum YEK-G belgeleriyle doğrulanmış olacak. Böylece dünyanın ilk YEK-G, yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olacağız. Bu organizasyon sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirme iddiası taşıyor. Çünkü enerjide verimlilik, kaynakta tasarruf ve geri dönüşüm, Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedefinin de temel unsurları." diye konuştu.

Bayraktar, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) bu yıl Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında düzenleneceğini anımsatarak, "Sıfır Atık Hareketi'nin COP31 sürecinde çok daha güçlü bir küresel karşılık bulacağına da yürekten inanıyoruz. Özellikle gençlerimizi, çocuklarımızı, hanımefendileri festivalimize davet etmek istiyorum. Çünkü sürdürülebilir bir geleceği ancak onların bilinçli katkılarıyla sağlayabiliriz diye düşünüyorum." dedi.

2024-2025'TE ENERJİ VERİMLİLİĞİ HEDEFİ YÜZDE 130 ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ 

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin son 20-25 yılda elektrik talebinin 3 kat arttığını, bunun veri merkezleri, yapay zeka ve elektrikli araçların kullanımıyla daha da artacağını, bu talebi karşılamak için önemli yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bayraktar, artan talebi karşılarken bir taraftan da enerji ithalatını düşürmeye dönük tedbirlerin alındığına dikkati çekerek, "Yerli enerjiyi, yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye almak gibi önemli çözüm çabalarımız var. Bir taraftan da Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053'te Türkiye'nin net sıfır bir ekonomi olma hedefi var. Bu, bütün anlattıklarımdan daha da zorlu bir hedef. 2053 enerji dünyası açısından veya böyle büyük bir hedefe ulaşma açısından çok uzun bir süre değil, çünkü 2053 net sıfır demek, bugün bildiğimiz, alışageldiğimiz, yaptığımız ne varsa değişmesi demek, ekonominin bütün alanlarında bu değişime ihtiyaç duyulması demek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önceliğinin sanayi, tarım, ulaşım ve binalarda enerji verimliliğini sağlamak olduğunu kaydeden Bayraktar, "Bu anlamda geliştirdiğimiz politikalara baktığınızda, 2017-2023 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımız vardı. Birincil enerjide yüzde 14'lük bir tasarruf hedefimiz vardı ve 8,5 milyar dolarlık bir yatırımla bu hedefi gerçekleştirdik. 2024'ün başında ikinci Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızı açıkladık." bilgisini paylaştı.

Bayraktar, Türkiye'nin enerji verimliliğinde kamu ve özel sektör dahil 20 milyar doların üzerinde yatırım hedefi olduğunu anımsatarak, 2024-2025'te enerji verimliliği hedeflerinde yüzde 130'un üzerinde bir gerçekleşme sağlandığını, kamu ve özel sektörün yaklaşık 7,6 milyar dolarlık yatırım yaptığını dile getirdi.

Enerji verimliliğinin evlerden başlayarak hayatın her alanında, her yaştan vatandaşın katkı sunabileceği bir süreç olduğunu belirten Bayraktar, bu alanda farkındalık ve bilinçlenmenin kritik önemde olduğunu, bunun zamanla bir kültüre dönüşmesinin hedeflendiğini söyledi.

Bayraktar, bu kültürün ailelerde ve çocuklarda oluşmaya başladığını gözlemlediklerini ifade ederek, özellikle gençleri ve çocukları gönüllü elçiler olarak gördüklerini, onların ailelerini bu konuda teşvik etmelerini istediklerini bildirdi.

Kamu binalarında 2030'a kadar yüzde 30 enerji tasarrufu hedefini anımsatan Bayraktar, bu doğrultuda yeni binaların enerji verimliliğine uygun inşa edilmesi, eski bina stokunun dönüştürülmesi, belediye atıklarının döngüsel ekonomi kapsamında enerjiye dönüştürülmesi ve kamu personeline yönelik eğitimlerle bu sürecin bir seferberlik anlayışıyla yürütüldüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

Alparslan Bayraktar, Türkiye, Enerji, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
