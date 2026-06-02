Öğretmene şiddet: Ağabey eski enişteyi stadyumda dövdü

Zonguldak'ta boşandığı eşinden şiddet gördüğünü öne sürerek sosyal medyada paylaşım yapan öğretmenin ağabeyi, beraberindekilerle birlikte eski eniştesini çalıştığı stadyumda darbetti. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞİDDET İDDİASIYLA PAYLAŞIM YAPTI

Zonguldak'ta özel bir okulda Fen Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Elif U., 1,5 yıl önce boşandığı eski eşi Haydar E.'nin kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Paylaşımında evliliği boyunca şiddet gördüğünü, boşanmasına rağmen tehdit ve şiddetin sürdüğünü iddia eden öğretmen, darp izlerinin bulunduğu eski fotoğraflarını da yayımladı. Elif U.'nun paylaşımı kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, birçok kullanıcı destek mesajları verdi.

STADYUMDA ORTALIK KARIŞTI

Olayın ardından öğretmenin ağabeyi S.U. ve beraberindeki kişiler, spor eğitmenliği yapan Haydar E.'nin görev yaptığı Kemal Köksal Stadyumu'na gitti. Burada taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. S.U. ve yanındakiler Haydar E.'ye tekme ve yumruklarla saldırdı.

BAYILINCA DA TEKMELEMEYE DEVAM ETTİLER

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Haydar E.'nin aldığı darbeler sonucu yere düştüğü görüldü. İddiaya göre saldırganlar, bayılarak yere yığılan Haydar E.'yi tekmelemeyi sürdürdü. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son buldu.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Haydar E., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.U., oğlu ve iki arkadaşı emniyete götürüldü. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hem şiddet iddiaları hem de stadyumda yaşanan darp olayıyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.