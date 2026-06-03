Bitcoin'de 4 ayın en sert günlük düşüşü! Saatler içinde milyonlar buhar oldu - Son Dakika
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Bitcoin'de 4 ayın en sert günlük düşüşü! Saatler içinde milyonlar buhar oldu

Bitcoin\'de 4 ayın en sert günlük düşüşü! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
03.06.2026 08:15
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Bitcoin, yüzde 6,5 değer kaybederek 66 bin 100 dolara kadar geriledi ve son 4 ayın en sert günlük düşüşünü yaşadı. Düşüşte, dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcılarından Strategy'nin satış yapması ve küresel piyasalarda risk iştahının azalması etkili olurken, son 24 saatte yaklaşık 768 milyon dolarlık kripto para pozisyonu tasfiye edildi.

Kripto para piyasasında satış baskısı derinleşti. Bitcoin 66 bin 100 dolara kadar gerileyerek son 2 ayın en düşük seviyesini test ederken, günlük kayıp yüzde 6,5'i aştı. Düşüşte kurumsal satışlar ve küresel piyasalardaki risk iştahının azalması etkili oldu.

SATIŞ BASKISI ARTTI

Kripto para piyasasının en büyük varlığı Bitcoin, son günlerde hızlanan satışlarla 66 bin 100 dolara kadar geriledi. Böylece Bitcoin son iki ayın en düşük seviyesini görürken, yüzde 6,5'lik düşüşle son dört ayın en sert günlük kaybını yaşadı.

STRATEGY'NİN SATIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Piyasadaki düşüşü hızlandıran gelişmelerden biri de dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcılarından Strategy'nin gerçekleştirdiği satış oldu. Yaklaşık 843 bin Bitcoin ile en büyük kurumsal yatırımcı konumundaki şirketin 32 adet Bitcoin satması yatırımcıların dikkatini çekti.

Şirketin geçen hafta yaklaşık 30 milyon dolar değerindeki Bitcoin'i bir borsa cüzdanına aktarması da yeni satışların gelebileceği beklentisini artırdı.

768 MİLYON DOLARLIK POZİSYON TASFİYE EDİLDİ

Kripto para piyasasındaki sert düşüş, vadeli işlem yatırımcılarını da vurdu. Son 24 saatte yaklaşık 768 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi.

Tasfiyelerin büyük bölümünü yükseliş beklentisiyle açılan uzun pozisyonlar oluşturdu. Bitcoin'de 448 milyon dolar, Ethereum'da ise 92 milyon dolarlık pozisyon kapatıldı.

YAPAY ZEKA TOKENLERİ POZİTİF AYRIŞTI

Piyasadaki genel satış dalgasına rağmen bazı yapay zeka temalı kripto varlıklar yükseliş kaydetti. Humanity Protocol adlı token bir günde yüzde 18 değer kazanırken, son haftalardaki yükselişi yüzde 278'e ulaştı.

Buna karşın Stellar yüzde 6'nın üzerinde değer kaybederken, SUI ve ETHFI'de de yaklaşık yüzde 3'lük düşüş yaşandı.

Bitcoin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bitcoin'de 4 ayın en sert günlük düşüşü! Saatler içinde milyonlar buhar oldu - Son Dakika

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