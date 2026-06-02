İBB Davası 43. Gün: Yunus Göçer Savunma Yaptı

İBB Davası'nın 43'üncü günü Silivri'de iş insanı Yunus Göçer'in savunmasıyla başladı.

Görevden uzaklaştırılan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu, 68'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 43'üncü gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda yapılıyor.

Tutuksuz olarak yargılanan İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu da bugünkü duruşmaya katıldı.

"SÖZLEŞME YAPMAK SUÇ TEŞKİL ETMEZ"

Duruşmada ilk olarak iş insanı Yunus Göçer savunma yaptı. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu belirten Göçer, şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımdaki isnatların bir hukuki temeli olmadığı çok açıktır ve heyet tarafından bu durumun görüleceği ve gözetileceği kanaatindeyim. Yalnızca eylem 79'dan yargılanmaktayım. Enteresan olan kısım, İBB ve iştirakleriyle 5, 10, 15, 20 sözleşme yapan firmalar burada değil. Olmamaları da doğru olandır. Sözleşme yapmak burada olmayı gerektirmez. Sözleşme yapmak suç teşkil etmez. Ben ve benim gibi insanlar buradaki kişi sayısını tamamlıyoruz. Bir hukukçu olarak iddianamenin tamamını okumaya çalıştım. Temsilcisi bulunduğum şirket, oluşan algıdan dolayı davaya dahil edilmiştir."