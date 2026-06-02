ABD\'de ormanda bulunan cesedin, 11 aydır kayıp olan bilim insanı Casias\'a ait olduğu bildirildi

ABD'nin New Mexico eyaletinde ormanlık alanda bulunan cesedin, yaklaşık 11 aydır kayıp olan Los Alamos Ulusal Laboratuvarı çalışanı Melissa Casias'a ait olduğu açıklandı. Olay, son yıllarda artan bilim insanlarının ölüm ve kaybolma vakalarını yeniden gündeme taşıdı.

KAYIP BİLİM İNSANINDAN ACI HABER

ABD'nin New Mexico eyaletinde 28 Mayıs'ta ormanlık alanda bulunan cesedin kimliği belli oldu. Yetkililer, cesedin yaklaşık 11 aydır haber alınamayan 54 yaşındaki Melissa Casias'a ait olduğunu duyurdu. Casias'ın, ABD'nin en önemli araştırma merkezlerinden biri olan Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'nda görev yaptığı belirtildi.

YANINDA TABANCA BULUNDU

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Casias'ın cesedinin bulunduğu bölgede bir tabancanın da tespit edildiği bildirildi. Ancak ölüm nedeninin henüz kesin olarak belirlenemediği ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

SON OLARAK HAZİRAN 2025'TE GÖRÜLDÜ

Melissa Casias'tan en son Haziran 2025'te haber alınmıştı. Kayıp başvurusunun ardından başlatılan çalışmalara rağmen bilim insanına uzun süre ulaşılamamıştı.

Yetkililer, Casias'ın kaybolduğu dönemde telefonunu ve cüzdanını da yanında taşımadığını açıklamıştı.

KAYIP BİLİM İNSANLARI TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Casias'ın ölümünün ardından ABD'de son yıllarda yaşanan bilim insanlarının ölüm ve kaybolma vakaları yeniden tartışılmaya başlandı. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre son iki yılda çoğu nükleer ve uzay araştırmalarıyla bağlantılı 11 bilim insanı ya hayatını kaybetti ya da kayboldu. Bu isimlerden 6'sının öldüğü, 5'inin ise kayıp olarak kayıtlara geçtiği belirtiliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Amerikalı yetkililer vakalar arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğunu doğrulamasa da, söz konusu bilim insanlarının ulusal araştırma tesislerinde görev yapmaları ve üst düzey güvenlik izinlerine sahip olmaları dikkat çekiyor.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim ve Kamu Reformu Komitesi Başkanı James Comer da bilim insanlarının ölüm ve kaybolma vakalarına ilişkin soruşturma başlatacaklarını açıklamıştı.