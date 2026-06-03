Uçakta dehşet! Acil çıkış kapısını açıp atlamaya çalıştı - Son Dakika
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Uçakta dehşet! Acil çıkış kapısını açıp atlamaya çalıştı

03.06.2026 08:11
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ABD'de San Juan'dan Chicago'ya giden Frontier Airlines uçağında bir yolcunun seyir halindeyken acil çıkış kapısını açmaya ve uçaktan atlamaya çalıştığı iddia edildi. Yolcuların müdahalesiyle etkisiz hale getirilen kişi nedeniyle uçak Miami'ye yönlendirildi ve güvenli şekilde iniş yaptı. FAA olayla ilgili inceleme başlattı.

ABD'de Frontier Airlines'a ait bir uçakta korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre bir yolcu, seyir halindeyken acil çıkış kapısını açarak uçaktan atlamaya çalıştı. Diğer yolcuların müdahalesiyle etkisiz hale getirilen kişi nedeniyle uçak rotasını değiştirmek zorunda kaldı.

YOLCULAR MÜDAHALE ETTİ

Porto Riko'nun San Juan kentinden Chicago O'Hare Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Frontier Airlines'a ait 3345 sefer sayılı uçakta panik yaşandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çok sayıda yolcunun bir kişiyi koltukların arasında etkisiz hale getirmeye çalıştığı görülüyor. Kabin içerisinde yaşanan arbede sırasında bazı yolcuların şahsı tuttuğu ve kontrol altına almaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

ACİL ÇIKIŞ KAPISINI AÇMAYA ÇALIŞTIĞI İDDİASI

İddiaya göre söz konusu yolcu, uçuş sırasında acil çıkış kapısını açmaya çalıştı ve uçaktan atlamak istedi. Olayın ardından kabin ekibi durumu pilotlara bildirirken, diğer yolcular da şahsa müdahale etti.

UÇAK ACİL OLARAK MIAMI'YE İNDİ

ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yapılan açıklamaya göre, San Juan- Chicago seferini yapan Frontier Airlines'ın 3345 sefer sayılı uçağı, uçakta yaşanan yolcu kaynaklı olay nedeniyle yerel saatle 23.55 sıralarında Miami Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak daha sonra Miami'ye güvenli şekilde iniş yaptı.

FAA SORUŞTURMA BAŞLATTI

FAA, olayın ardından inceleme başlatıldığını duyurdu. Yetkililer, uçaktaki olayın nedenine ve yolcunun davranışlarına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, İnceleme, San Juan, Chicago, Miami, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Uçakta dehşet! Acil çıkış kapısını açıp atlamaya çalıştı - Son Dakika

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