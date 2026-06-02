20 ilde 82 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu! Özel sistem kurmuşlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, kumar ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 21 Şubat 2026 tarihinde düzenlenen ilk operasyonda suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 58 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 8 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

180 MİLYAR KRİPTO PARA TRAFİĞİ

Soruşturmanın derinleştirilmesi sürecinde şüphelilerin ifadeleri, ele geçirilen dijital materyaller ve hesap hareketleri üzerinde teknik inceleme yapıldı. Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) rapor talep edildi. MASAK raporu doğrultusunda, ülke genelinde faaliyet gösterdiği belirtilen suç organizasyonunun toplam 180 milyar lira tutarında kripto para trafiğini yönettiğinin tespit edildiği bildirildi.

DİĞER ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Elde edilen mali veriler ve deliller doğrultusunda, 20 ilde faaliyet gösteren 82 şüpheli ve 3 şirkete yönelik bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 59 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, suçla bağlantılı çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Başsavcılık açıklamasında, yurt dışı bağlantılı ve firari durumda bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik adli ve fiziki çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Operasyona ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında; yasa dışı sanal bahis faaliyetleri yürüten organize suç örgütüne yönelik önemli tespitlerde bulunulmuştur.

REFERANSLA GİRİŞ YAPILAN SİSTEM KULLANMIŞLAR

Soruşturma süreci, 2021 yılında yasa dışı bahis oynatıldığına dair alınan ihbar üzerine başlatılmış olup, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde örgütün “kapalı devre” olarak tabir edilen, yalnızca referans ile giriş yapılabilen özel bir sistem üzerinden faaliyet yürüttüğü tespit edilmiştir. Sistem içerisinde kullanıcıların panel adı verilen yazılımlar aracılığıyla işlem yaptığı, para transferlerinin ise tekel bayileri ve ticari taksiler üzerinden gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

Yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta 2021 yılında gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli hakkında işlem yapılmış, devam eden süreçte elde edilen dijital materyallerin incelenmesi ve banka hesap hareketlerinin analiz edilmesi sonucunda örgütün faaliyet alanı genişletilmiştir. Bu kapsamda 2026 yılı başında ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiş, toplamda işlem yapılan şüpheli sayısı 58’e ulaşmış, şüphelilerden 32’si tutuklanmış, 6’sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir şüpheli “Börü 11” kod adıyla gizli tanık olarak beyan vermiş olup, örgütün hiyerarşik yapısı, faaliyet yöntemleri, İstanbul ilindeki örgüt merkezleri ile suçtan elde edilen gelirlerin kripto para cüzdanları aracılığıyla aklanmasına ilişkin detaylı bilgiler sunmuştur. Yapılan teknik incelemelerde yaklaşık 4.000.000.000 ABD doları/180.000.000.000 Türk Lirası tutarında işlem hacmi tespit edilmiştir.

Elde edilen deliller doğrultusunda 02.06.2026 tarihinde 20 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş olup, toplam 82 şüpheliye yönelik yapılan çalışmalarda 59 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, çok sayıda dijital materyale el konulmuştur. Şüphelilerden bir kısmının yurt dışından ve ceza infaz kurumlarından örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşılmıştır.

Ayrıca soruşturma kapsamında bazı finans kuruluşları ve kurum personelleri hakkında elde edilen bilgiler doğrultusunda inceleme ve araştırmalar devam etmektedir. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir."