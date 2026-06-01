Melo, Neymar’a Galatasaray forması hediye etti

Galatasaray taraftarının kalbinde taht kuran unutulmaz isimlerden Felipe Melo, dünyaca ünlü Brezilyalı süperstar Neymar ile bir araya geldi.

MELO'DAN NEYMAR'A HEDİYE GALATASARAY FORMASI

Samimi geçen bu buluşmada Melo, vatandaşına özel bir sürpriz yaparak Galatasaray forması hediye etti. Melo, Neymar'a sarı-kırmızılı formayı takdim ettiği o özel anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Tecrübeli futbolcu, paylaşımına eklediği dikkat çekici notta, "Türkiye'nin en büyük takımının formasını, Brezilya'nın en büyük futbolcusuna hediye ettim" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Neymar’ın elinde Galatasaray formasıyla verdiği poz, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği ve beğeni yağmuruna tuttuğu paylaşım, spor dünyasında da geniş bir yankı buldu.