Galatasaray'da Icardi'nin alternatifi belli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'da Icardi'nin alternatifi belli

Galatasaray\'da Icardi\'nin alternatifi belli
02.06.2026 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi'nin takımdan ayrılması durumunda yerini PSG'nin satmak istediği Randal Kolo Muani ile doldurmak istiyor.

Gelecek sezonun kadro planlaması için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, hücum hattı için stratejisini Mauro Icardi’nin durumuna göre belirliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli golcünün takımdaki geleceğinin henüz netleşmemesi üzerine alternatif planlarını hazırladı. 

İLK HEDEF KOLO MUANI

Galatasaray’ın listesindeki ilk isimlerden biri, Paris Saint-Germain forması giyen Randal Kolo Muani. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Icardi’nin ayrılığının kesinleşmesi durumunda 27 yaşındaki Fransız santrforu kadrosuna katmak için resmi adımları atmaya başlayacak.

Galatasaray'da Icardi'nin alternatifi belli

PSG TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Fransız devinde teknik direktör Luis Enrique’nin gelecek planları arasında kesin olarak yer almayan Kolo Muani için PSG yönetiminin de ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyor. Paris ekibi, yıldız oyuncunun satışından ciddi bir bonservis geliri elde etmeyi amaçlarken, bu yaz döneminde gelecek cazip teklifleri değerlendirmeye alacak.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da kiralık olarak geçiren tecrübeli golcü, İngiliz temsilcisiyle çıktığı 41 resmi karşılaşmada 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergilemişti.

Mauro Icardi, Galatasaray, Futbol, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Icardi'nin alternatifi belli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
İran sınırında erkek cesedi bulundu İran sınırında erkek cesedi bulundu
İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

15:31
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
15:25
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
14:51
Selahattin Demirtaş’ın son hali
Selahattin Demirtaş'ın son hali
14:26
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 15:35:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Icardi'nin alternatifi belli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.