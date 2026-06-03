Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti - Son Dakika
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Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti

Özel: Kemal Bey, İmamoğlu\'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
03.06.2026 10:50
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Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini cezaevinde ziyaret ettiğini ve bu süreçte İmamoğlu'na genel başkanlık teklif edildiğini ilk kez açıkladı. Özel "Ekrem Bey'e defalarca ‘Birlikte olalım. Özgür Bey'i dışlayalım. Biz bir olalım. Özgür Bey'i indirelim’ dediler" ifadelerini kullandı.

TBMM'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Özgür Özel, mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında geçtiğini söylediği dikkat çekici bir süreci ilk kez anlattı. İmamoğlu'nun partiden ihraç edilmesinin söz konusu olmadığını belirten Özel, tutuklu bulunduğu dönemde İmamoğlu'na genel başkanlık teklif edildiğini açıkladı.

"ÖZGÜR BEY'İ DIŞLAYALIM, BİZ BİR OLALIM"

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in de aralarında bulunduğu gazetecilerle bir araya gelen Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı: 

"Ekrem İmamoğlu seçilmiş başkandır. Görevden uzaklaştırılmış olması partiden ihracını kolaylaştırmaz. Ekrem İmamoğlu tutuklandığında eşine ilk ziyarete gidenlerden birisi Kemal Bey'di. Ekrem Bey'i cezaevinde ziyaret ettiler. Ekrem Bey'e defalarca 'Birlikte olalım. Özgür Bey'i dışlayalım. Biz bir olalım. Özgür Bey'i indirelim' dediler. Ekrem Bey'e cezaevindeyken genel başkanlık teklif ettiler. Ekrem Bey'e sandık kurduk, oy verdiler."

Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti

"ŞİMDİ NE OLDU DA EKREM BEY HIRSIZ OLDU"

Özel, İmamoğlu hakkında tutuklandığı dönemde ortaya atılan iddiaları da hatırlattı. O dönemde para görüntülerinin ortaya çıkacağı, milyonlarca euronun bulunacağı ve çeşitli suçlamaların gündeme getirildiğini söyleyen Özel, bugün gelinen noktada bu iddiaların karşılık bulmadığını savundu.

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Özel, "O gün bunlar söylenirken ve iddianame yokken suçsuz olan Ekrem, bunların hepsi yalan çıkıp iddianamede yer almadan ve iftiracılar teker teker dökülürken ve teker teker dönüp helallik isterken arkadaşlarımızdan şimdi ne oldu da Ekrem Bey hırsız oldu? O zaman operasyon çıktığında bunları söylersin. O kendince bir tutum almaktır. Bence ayıptır. Ama tutarlı bir şeydir. O gün dünya kadar iftira var. Şimdi iddianame dökülürken birileri A Haber'in, TGRT'nin peşine takılıyor. Olacak iş değil" dedi.

"KARŞI TARAFIN NE KADAR İLKELİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Özel, kurultay ceza davasında tanık olarak dinlenen ve para alışverişi içinde olduğu yönünde ifade veren Veysi Uyanık’ın oğlu Ahmet Hakan Uyanık’ın Kılıçdaroğlu’nun MYK’sında yer almasına ilişkin olarak ise “Karşı tarafın ne kadar ilkeli olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti

"16 HAZİRAN'DA GRUP TOPLANTISI YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Özel, salı günleri yapılan haftalık grup toplantılarına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: “Meclis Başkanı söylediği yazıyı yazdı. O yazıya da bir cevap yazıldı. Biz de bugün grup toplantısını yaptık. Meclis’in muhatabı grup yönetimidir, grup yönetiminin aldığı kararlardır. Genel başkan milletvekili değilse grup başkanı olamaması da bu yüzdendir. Çünkü milletvekilini muhatap alır Meclis. Meclis milletvekillerinin toplandığı yerdir. Meclis, milletvekili dışında birini ya da milletvekillerini temsil edecek kişilerin dışında birini muhatap almaz, alamaz. İç hukuk öyle. Aldığında başka şeyler olmaya başlar. Meclis’te ilk kez grup başkanıyla genel başkanın farklı düşündüğü olmuyor. Karayalçın, Aydın Güven Gürkan döneminde benzer örnek var. Grup başkanı, grup yönetimi, grup başkanvekili her an grup toplantısı yapabilir. Dün de 111 milletvekiliyle birlikte bir tutum sergiledik. 

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Meclis’te 30 kere seçim yapsak bu sonuç çıkar. Ama ‘Ben genel başkanım, grup yaptırmam’ falan doğru değil. Zaten seçilmiş bir genel başkan olsa onunla uyumlu çalışılır ama şimdi atanmış bir genel başkan ve kabul etmemesi gereken bir görevi kabul etmiş bir genel başkanın, kongreden partiyi kaçıran bir genel başkan grup da yaptırmazsa parti düşüşe geçer. O yüzden partiyi yukarıda tutmak için kusura bakmasınlar ama biz muhalefet yapmaya, siyaset yapmaya devam edeceğiz. Haftaya grup olur mu? Aslında olmaması lazım. Çünkü Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümüdür. Benim Manisa'da olmam lazım. Ama bu bir grup meselesi, bir inatlaşma dönerse diye, bizim bir pozisyon göstermemiz gerekirse diye bakıyoruz ama normalde 9 Haziran’da Manisa'da olmayı düşünüyorum. 16 Haziran'da grup yapmayı düşünüyoruz.”

“ÖMRÜMDE İLK KEZ ÖFKE BİRİKTİRİYORUM”

Özel, kendi hakkındaki kaset iddialarının sorulması üzerine ise şunları söyledi: “Öyle bir şey olmadığını cümle alem biliyor. Bu tamamen bizimle baş edemeyenlerin kendi yaptıkları psikolojik harp yöntemleri. Özkan Yalım'ın çocuğunun sünnetinde Sivaslı'daki bir otelde yıllar önce kalmıştık, onun dışında yemek yemişliğimiz var. Bunları gördükçe hakikaten sinirleniyorum, kızıyorum, midem bulanıyor. Hakikaten insan karşısında kendisiyle siyaseten rekabet edebilecek muhatap ve onun medyasını görmek istiyor. Hiç fezleke beklemesin, yarın sabah getirsin, yarın sabah bırakayım. Onlar beni daha tanımamış. Ben öyle olsa Akın Gürlek'e ‘Sert kayaya çarptın’ demem. Ben öyle olacak olsa bunlarla uzlaşırım. Ben Akın Gürlek kadar bir işi ilkesiz, kuralsız, ahlaksız ve her türlü rezaleti… Bilmiyor muyuz Son TV'yi kim yönlendiriyor? Hani ne oldu voleybolcu? Hani ne oldu uçakta görüntüler. Tamamen soytarılık, tamamen iftira. Ömrüm boyunca ilk kez ama ilk kez öfke biriktiriyorum. Bu çünkü olmaz. Ölmüş bir kadına iftira attıran zihniyetle muhatabız. Akıl almaz.”

Özel, kararın Türkiye siyasal hayatına etkisinin sorulması üzerine "Siyasi partileri felç etmenin, bir yapıyı felç etmenin yolu omurgasını kırmaktır. Bizim omurgamız öyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilmem nesiyle kırılmaz. Bu partinin omurgası örgütüdür. Bu partinin omurgası başından ayağına kadar onu üzerinde taşıyan örgütüdür, üyeleridir. Örgütün kimden yana olduğuna bakacaksınız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 2495azizz 2495azizz:
    Dökün kirli çamaşırları ortaya 0 0 Yanıtla
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