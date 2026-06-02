İmzayı attı! İşte Tedesco'nun yeni takımı

02.06.2026 14:40
Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco'nun yeni adresi Bologna oldu. İtalyan ekibi, 40 yaşındaki teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

BOLOGNA'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Bologna, Domenico Tedesco'yu takımın başına getirdiğini açıkladı. İtalyan kulübü, 40 yaşındaki teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

FENERBAHÇE SONRASI İTALYA YOLU

Geride kalan sezonu Fenerbahçe'de geçiren Tedesco, sarı-lacivertli ekipten ayrıldıktan kısa süre sonra yeni takımını buldu. Deneyimli çalıştırıcı kariyerine Serie A'da devam edecek.

FENERBAHÇE KARNESİ

Tedesco, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında 45 resmi maça çıktı. Sarı-lacivertli takım, bu karşılaşmalarda 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

