İmzayı attı! İşte Tedesco'nun yeni takımı

Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco'nun yeni adresi resmen açıklandı. İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, Alman teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Bologna, Domenico Tedesco'yu takımın başına getirdiğini açıkladı. İtalyan kulübü, 40 yaşındaki teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Geride kalan sezonu Fenerbahçe'de geçiren Tedesco, sarı-lacivertli ekipten ayrıldıktan kısa süre sonra yeni takımını buldu. Deneyimli çalıştırıcı kariyerine Serie A'da devam edecek.
Tedesco, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında 45 resmi maça çıktı. Sarı-lacivertli takım, bu karşılaşmalarda 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.
