Alexander Sörloth\'u duyurdular! Fener taraftarı şokta

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Alexander Sörloth için Barcelona iddiası ortaya atıldı. İspanyol devinin Norveçli golcüyü daha uygun maliyetli forvet alternatifleri arasında değerlendirdiği belirtildi.

BARCELONA'DAN ALEXANDER SÖRLOTH HAMLESİ

Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'un geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye'de daha önce Trabzonspor formasıyla gösterdiği performansla hafızalarda yer edinen Norveçli golcünün, Dünya Kupası'nın ardından Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlandığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GÜNDEMİNDE

Fenerbahçe'de seçim süreci devam ederken, Alexander Sörloth'un her iki başkan adayının da transfer listesinde yer aldığı iddia edildi. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın gündeminde bulunduğu belirtilen 30 yaşındaki santrforun, geleceğiyle ilgili karar aşamasına geldiği ifade edildi. Aziz Yıldırım'ın golcü adayları arasında üst sıralarda yer aldığı öne sürülen Sörloth için Avrupa'dan da sürpriz bir talip çıktı.

90min'de yer alan habere göre Barcelona, Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Alexander Sörloth için devreye girdi. Katalan ekibinin, Julian Alvarez transferinde Atletico Madrid ile yürüttüğü süreçten henüz istediği sonucu alamaması üzerine daha uygun maliyetli alternatiflere yöneldiği belirtildi. Haberde, Barcelona'nın forvet listesinde Alexander Sörloth'un ilk sıralarda yer aldığı ve İspanyol devinin Atletico Madrid ile temas kurmaya hazırlandığı ifade edildi.

TRANSFER BEDELİ 30 MİLYON EURO SEVİYESİNDE

Barcelona'nın Sörloth transferini 30 milyon euro seviyelerinde sonuçlandırabileceği öne sürüldü. Norveçli golcünün de Barcelona seçeneğine sıcak baktığı iddia edildi.

ATLETICO MADRID PERFORMANSI

Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 54 resmi maça çıktı. 30 yaşındaki golcü, bu karşılaşmalarda 20 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.