AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı - Son Dakika
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AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı

AK Parti\'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
03.06.2026 11:04
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AK Parti teşkilatlarında ciddi bir değişikliğe gidileceği iddiasının ardından beklenen oldu. Adana, Diyarbakır, Giresun, Siirt il başkanları ve yönetimleri görevden alındı.

AK Parti teşkilatlarında kapsamlı bir değişim ve yenilenme sürecine girileceği yönündeki iddiaların ardından ilk somut adımlar atıldı. Parti genel merkezi tarafından alınan kararla; Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları ile bu illerdeki yönetim kurullarının görevlerine son verildi. Teşkilatlarda başlayan bu operasyonun, önümüzdeki günlerde diğer illeri de kapsayacak şekilde genişlemesi bekleniyor.

TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA 

AK Parti Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 4 ilde görev değişikliğine gidilmiştir. 

"KISA SÜREDE GÖREVLERİNE BAŞLAYACAKLAR"

Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt illerimizde yeni il başkanları yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacaktır. AK Parti sadece bir siyasi parti değil. Dünya mazlumlarına umut olacak medeniyet yürüyüşümüzün temsilcisidir. Teşkilat çalışmalarımızı bu şuurla ve kendi içimizdeki değişim süreçlerini bu yüksek sorumlulukla yürütmekteyiz. 

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Emek ve gayretleriyle mücadelemize eşsiz katkılar sağlayarak görevlerini devreden değerli il başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Hedefimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerini başarmaktır."

AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
Caner Özturan

CANER ÖZTURAN'DAN VEDA MESAJI

AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan yaptığı ilk açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "İl Başkanlığı görevini sürdürdüğüm 2,5 yıl boyunca yönetimimizle birlikte Üç Dilli Kardeş Şehrimiz Siirt’imize, partimize, teşkilatımıza en güzel şekilde hizmet etmeye, AK Partimizi, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı en güzel şekilde temsil etmeye gayret ettik. Bu süre zarfında 10.500’ün üzerinde yeni üye kaydı gerçekleştirdik, üye ziyaretlerimizi ve saha çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Görevlerin geçici olduğu bilinciyle sorumluluklarımızı yerine getirmeye gayret ettiğimiz gibi insan odaklı bir şekilde, Rıza-i İlahi hedefiyle yol yürüdük. Elimizden geldiğince insan biriktirmeye, gönüllerde yer edinmeye gayret ettik. Bugün geldiğimiz noktada geriye dönüp bakınca vicdani huzura sahip olmam benim için en büyük kazanımlardan biridir. Bu vesileyle, büyük bir gururla yürütmüş olduğum AK Parti Siirt İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğimi siz kıymetli hemşehrilerimle ve dava arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum.

Görev sürem boyunca bana destek olan, benimle aynı inancı paylaşan ve yol yürüyen Belediye Başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarımız ile yönetim kurulu üyelerine, ilçe ve belde başkanlarımız ile yönetim kurulu üyelerine, hasılı tüm teşkilat mensuplarımıza, ayrıca duaları ve destekleriyle bizleri yalnız bırakmayan aziz Siirt halkına gönülden teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Ahmet Büyükgümüş’e, Teşkilat Başkan Yardımcımız Sn. Hakan Aksu ve tüm teşkilatımıza bugüne kadar göstermiş oldukları desteklerden dolayı en kalbi duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel şehre hizmet etmek, hayatım boyunca unutamayacağım bir gurur ve sorumluluk olarak gönlümde yer alacaktır. Hayırla anılmak temennisiyle. Haklarınızı helal ediniz. Allah’a emanet olunuz."

AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
Tamer Dağlı

TAMER DAĞLI'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, yaptığı açıklamada, "Tarih boyunca makamlar geçici, nüfuz alanları değişkendir; fakat milletin vicdanında verilen hüküm kalıcıdır. Görev sürem boyunca birlikte çalıştığım teşkilat mensuplarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, basın mensuplarımıza ve her zaman yanımda olan aziz hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Bu şehre olan sevdamız, milletimize olan hizmet aşkımız ve davamıza olan inancımız sona ermeyecektir. Bu görevden sadece bir makam sahibi olarak değil; gönüllerde güzel bir iz bırakmış bir kardeşiniz olarak ayrılmayı tercih ediyorum. Allah çıktığımız bu hizmet yolunda hepimizin yardımcısı olsun. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı. 

Diyarbakır, AK Parti, Giresun, Güncel, Siirt, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı - Son Dakika
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