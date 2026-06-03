Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk istemiyor, Dursun Özbek'e de söyledi - Son Dakika
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Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk istemiyor, Dursun Özbek'e de söyledi

03.06.2026 11:16
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Galatasaray'da Okan Buruk'un gelecek sezon kadroda düşünmediği Victor Nelsson ile yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Danimarkalı stoper için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlaması şekillenmeye başladı. Teknik Direktör Okan Buruk'un, Victor Nelsson'u gelecek sezon kadrosunda düşünmediği öne sürüldü.

OKAN BURUK'TAN NELSSON KARARI

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda uzun süredir geleceği tartışılan Victor Nelsson'un takımdan ayrılmaya en yakın isimlerden biri olduğu belirtildi.

Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk istemiyor, <a class='keyword-sd' href='/dursun-ozbek/' title='Dursun Özbek'>Dursun Özbek</a>'e de söyledi

YÖNETİME AÇIKÇA İLETTİ

Sözcü'nün haberine göre Teknik Direktör Okan Buruk, Danimarkalı stoperi yeni sezon planlamasında kesinlikle düşünmüyor. Tecrübeli çalıştırıcının bu kararını Başkan Dursun Özbek ve yönetime ilettiği aktarıldı.

Galatasaray yönetiminin de Buruk'un raporu doğrultusunda Nelsson için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlandığı ifade edildi.

Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk istemiyor, Dursun Özbek'e de söyledi

AYRILIK İÇİN FORMÜLLER MASADA

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İtalya Serie A ekiplerinden Verona'da kiralık olarak geçiren Victor Nelsson'un Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Sarı-kırmızılıların önceliğinin oyuncuyu bonservisiyle göndermek olduğu belirtilirken, beklenen tekliflerin gelmemesi halinde sözleşme feshi seçeneğinin de gündemde olduğu kaydedildi.

VERONA PERFORMANSI

27 yaşındaki savunma oyuncusu, geride kalan sezonda Verona formasıyla 38 resmi karşılaşmada görev yaptı. Danimarkalı stoper bu süreçte gol veya asist katkısı üretemedi.

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Son Dakika Spor Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk istemiyor, Dursun Özbek'e de söyledi - Son Dakika

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