Sivas'ta KKKA hastalığı: 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sivas'ta KKKA hastalığı: 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Sivas\'ta KKKA hastalığı: 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
03.06.2026 09:52  Güncelleme: 09:54
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İstanbul'dan tatil için Sivas'ın Akıncılar ilçesine gelen 2 çocuk annesi Havva Dursun, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'dan tatil için bir süre önce memleketi Sivas'ın Akıncılar ilçesine gelen 2 çocuk annesi Havva Dursun (31), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul'da yaşayan Havva Dursun, yaz tatili ve memleket ziyareti için kısa süre önce Sivas'ın Akıncılar ilçe merkezine geldi. Burada bir süre sonra rahatsızlanan Dursun önce Akıncılar Devlet Hastanesi'ne, ardından 31 Mayıs'ta Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Havva Dursun, durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Enfeksiyon hastalıkları servisinde KKKA tanısıyla tedavi altına alınan 2 çocuk annesi kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Havva Dursun'un cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilerek toprağa verilmek üzere Akıncılar ilçe merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

Akıncılar, İstanbul, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Tatil, Çocuk, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta KKKA hastalığı: 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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