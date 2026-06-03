Ünlü sunucu duyurdu: Sibel Can evleniyor, yeri de tarihi de belli

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Sibel Can ile iş insanı Emir Sarıgül'ün uzun süredir devam eden ilişkisiyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden çiftin evlilik hazırlığında olduğu öne sürüldü.

EVLENİYORLAR

Bir süredir birlikte olan 55 yaşındaki Sibel Can ve 45 yaşındaki Emir Sarıgül, zaman zaman birlikte çıktıkları tatiller ve haklarında ortaya atılan evlilik iddialarıyla magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Çift, ilişkileri hakkında bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmamayı tercih etti.

"YAZIN MİAMİ'DE"

Ünlü sunucu Ece Erken, yaptığı açıklamayla magazin kulislerini hareketlendirdi. Erken, "Sarıgül ailesinden öğrendiğimi net bir dille söylüyorum" ifadelerini kullanarak Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün yaz aylarında Miami'de evlenmeyi planladıklarını öne sürdü.

GÖZLER ÜNLÜ ÇİFTE ÇEVRİLDİ

Ece Erken'in açıklamasının ardından gözler Sibel Can ve Emir Sarıgül'e çevrildi. Çiftin söz konusu iddialarla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu olurken, evlilik haberinin doğruluğu da magazin dünyasında yakından takip edilmeye başlandı.