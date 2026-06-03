Lewandowski\'den Fenerbahçe için beklenen cevap geldi

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Robert Lewandowski ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İspanyol devi Barcelona'da forma giyen yıldız golcünün, sarı-lacivertli kulüpten gelen teklife olumlu yanıt verdiği ileri sürüldü.

LEWANDOWSKI İÇİN GÖRÜŞMELERDE SONA DOĞRU

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde transfer iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Başkan adaylarından Hakan Safi'nin, dünyaca ünlü yıldızları kadroya katmak için yoğun mesai harcadığı belirtilirken, bu isimlerden birinin de Robert Lewandowski olduğu öne sürüldü.

YILLIK 10 MİLYON EURO TEKLİFİ

İddiaya göre Hakan Safi, Barcelona forması giyen Polonyalı golcüye 2028 yılına kadar geçerli olacak ve yıllık 10 milyon euro kazandıracak bir sözleşme teklif etti. Tecrübeli futbolcunun teklife olumlu yaklaştığı ve sözleşmeye Şampiyonlar Ligi başarısına bağlı bonus maddelerinin eklenmesini talep ettiği belirtildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI

Taraflar arasındaki görüşmelerin Lewandowski'nin bonus talebinin ardından da sürdüğü ve sonunda anlaşma sağlandığı ileri sürüldü. Haberde, 37 yaşındaki yıldız futbolcunun Hakan Safi'nin teklifini kabul ettiği iddiasına yer verildi.

DİĞER YILDIZLAR DA LİSTEDE

Hakan Safi'nin transfer planlamasında yalnızca Lewandowski'nin bulunmadığı belirtiliyor. İddialara göre Mason Greenwood ve Merih Demiral da başkan adayının kadrosunda görmek istediği isimler arasında yer alıyor.

AÇIKLAMALARIN KADEMELİ YAPILMASI BEKLENİYOR

Seçim sürecinin son günlerine girilirken, Hakan Safi'nin anlaşma sağladığı öne sürülen yıldız futbolcuları günlere yayılan bir programla kamuoyuna açıklamayı planladığı ifade edildi.