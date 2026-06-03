Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! "Kurultayda para dağıttım" demişti - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! "Kurultayda para dağıttım" demişti

03.06.2026 10:05
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Mutlak butlan kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Ahmet Hakan Uyanık'ın ataması tartışma yarattı. Uyanık'ın babası ve kurultay davasının tanığı olan eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, mahkemede verdiği ifadede, "Delegelerin Özgür Özel'e oy vermesi için 100 bin TL dağıttım" iddiasında bulunmuştu.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada yaptığı açıklamalarla gündeme gelen eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın oğlu Ahmet Hakan Uyanık, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu yeni MYK'da Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Atama, Kılıçdaroğlu'nun daha önce dile getirdiği "arınma" mesajları nedeniyle tartışmaları da beraberinde getirdi.

KURULTAY DAVASINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada tanık olarak dinlenen eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın ifadeleri duruşmanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer almıştı.

Uyanık, kurultay öncesinde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Özgür Karabat ve Metin Güzelkaya ile bir toplantı yaptıklarını öne sürerek, toplantıda İmamoğlu'nun "Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa Özgür Karabat bizim adımıza ilgilenecek" dediğini iddia etmişti. Uyanık ayrıca, Özgür Karabat'tan 100 bin TL aldığını ve delegelerin Özgür Özel'e oy vermesi için bu parayı 20'şer bin TL halinde dağıttığını söylemişti.

Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme!
Veysi Uyanık.

OĞLU KILIÇDAROĞLU'NUN MYK'SINDA

Kurultay davasında tanık sıfatıyla verdiği ifadeler gündem olan Veysi Uyanık'ın oğlu Ahmet Hakan Uyanık ise mutlak butlan kararının ardından yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu MYK'da Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Bu atama, kurultay tartışmalarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşmesi nedeniyle dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme!

"ARINMALIYIZ" SÖZLERİ HATIRLATILDI

Ahmet Hakan Uyanık'ın MYK'ya alınması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecine ilişkin yaptığı "CHP arınmalıdır" yönündeki açıklamalarını yeniden gündeme getirdi.

Kurultay davasında kritik iddialarda bulunan bir ismin oğlunun parti yönetiminde üst düzey göreve getirilmesi, parti içinde ve siyasi kulislerde yeni tartışmalara neden oldu.

Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Veysi Uyanık, Özgür Özel, Politika, Siyaset, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! 'Kurultayda para dağıttım' demişti - Son Dakika

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