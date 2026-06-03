Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı - Son Dakika
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Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
03.06.2026 10:32
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Gıda mühendisleri ve beslenme uzmanları, marketlerde "sağlıklı" ambalajlarla satılan hazır yoğurtlara karşı tüketicileri uyarıyor. Yapılan laboratuvar incelemeleri ve araştırmalar; tek bir kap meyveli yoğurdun gazlı içeceklerle yarışacak düzeyde şeker barındırdığını, %0 yağlı diyet yoğurtlarının nişasta ve jelatinle katılaştırıldığını, probiyotik yoğurtlardaki yararlı bakterilerin ise lojistik süreçlerde yok olduğunu ortaya koyuyor.

Gıda mühendisleri, diyetisyenler ve uluslararası tüketici hakları kuruluşları market raflarında satılan hazır yoğurtlara karşı ciddi uyarılarda bulunuyor. Fransa merkezli popüler tüketici dergisi 60 Millions de Consommateurs başta olmak üzere dünya çapındaki araştırmalar, günlük olarak tükettiğimiz birçok hazır yoğurdun ambalajıyla "sağlıklı" imajı çizerken aslında birer tüketici aldatmacası barındırdığını ortaya koyuyor.

Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

MEYVELİ YOĞURTLAR ŞEKER TUZAĞI 

Çocuklara süt ürünlerini sevdirmek ya da tatlı krizlerini hafifletmek için sıkça tercih edilen meyveli yoğurtlar, aslında birer şeker tuzağı.

  • 3-4 Küp Şeker Riski: Beslenme uzmanı Raphaël Gruman, tek bir kap meyveli yoğurdun içinde bazen 3 ya da 4 küp şekere denk gelecek düzeyde ilave şeker bulunduğunu belirtiyor.
  • Gazlı İçeceklerle Eş Değer: Laboratuvar sonuçları, bu yoğurtların her porsiyonunda ortalama 15 gram şeker barındırdığını gösteriyor. Bu oran, neredeyse asitli bir kutu gazlı içecekle aynı seviyede. Tüketiciler faydalı bir ara öğün yediklerini düşünürken, aslında yalnızca meyve aroması verilmiş yoğun kıvamlı endüstriyel bir tatlı tüketiyor.
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

%0 YAĞLI DİYET YOĞURTLARI: NİŞASTA VE JELATİN İLLÜZYONU

Kilo kontrolü sağlamak isteyenlerin ilk yöneldiği "%0 yağlı" ürünler, gıda sektörünün en büyük yanılsamalarından biri olarak öne çıkıyor.

  • Gizli Karbonhidrat Kaynağı: Sütten yağ tamamen ayrıştırıldığında geriye kalan akışkan ve çorba benzeri yapıyı katılaştırmak için endüstriyel işlemlerden geçmiş mısır nişastası ve jelatin kullanılıyor.
  • Diyetlerin Başarısızlık Nedeni: Yağdan kaçarken vücuda yüksek oranı karbonhidrat ve nişasta alınması, diyet yapmasına rağmen birçok kişinin neden hedeflediği kiloya ulaşamadığını doğrudan açıklıyor.
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

PROBİYOTİK VE BİTKİSEL ALTERNATİFLERDEKİ BÜYÜK RİSKLER

Bağırsak florasını korumak vaadiyle yüksek fiyatlara satılan "probiyotik" yoğurtlar ile hayvansal gıda tüketmeyenlerin yöneldiği bitkisel yoğurtlar da göründüğü kadar masum değil:

Probiyotiklerde Lojistik Çöküş: Yararlı bakterilerin canlı kalması kusursuz bir soğuk zincire bağlıdır. Üretimden mutfağa kadarki en ufak sıcaklık dalgalanmasında bakteri yapısı hızla yok olur ve ürünün normal bir yoğurttan farkı kalmaz.

Soya Yoğurdunda Hormon Tehdidi: Soya, yapısı gereği "izoflavon" (bitkisel östrojen) içerir. Bilim insanları, aşırı soya tüketiminin vücuttaki mevcut hormon dengesini taklit ederek bu yapıyı bozabileceği yönünde uyarıyor.

Badem ve Hindistan Cevizi Yoğurdunda Kalsiyum Eksikliği: Yapılan besin analizleri, bu bitkisel alternatiflerin kalsiyum değeri bakımından klasik hayvansal yoğurdun seviyesine yaklaşamadığını doğrulamaktadır.

Güncel, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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