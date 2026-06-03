Gıda mühendisleri, diyetisyenler ve uluslararası tüketici hakları kuruluşları market raflarında satılan hazır yoğurtlara karşı ciddi uyarılarda bulunuyor. Fransa merkezli popüler tüketici dergisi 60 Millions de Consommateurs başta olmak üzere dünya çapındaki araştırmalar, günlük olarak tükettiğimiz birçok hazır yoğurdun ambalajıyla "sağlıklı" imajı çizerken aslında birer tüketici aldatmacası barındırdığını ortaya koyuyor.
Çocuklara süt ürünlerini sevdirmek ya da tatlı krizlerini hafifletmek için sıkça tercih edilen meyveli yoğurtlar, aslında birer şeker tuzağı.
Kilo kontrolü sağlamak isteyenlerin ilk yöneldiği "%0 yağlı" ürünler, gıda sektörünün en büyük yanılsamalarından biri olarak öne çıkıyor.
Bağırsak florasını korumak vaadiyle yüksek fiyatlara satılan "probiyotik" yoğurtlar ile hayvansal gıda tüketmeyenlerin yöneldiği bitkisel yoğurtlar da göründüğü kadar masum değil:
Probiyotiklerde Lojistik Çöküş: Yararlı bakterilerin canlı kalması kusursuz bir soğuk zincire bağlıdır. Üretimden mutfağa kadarki en ufak sıcaklık dalgalanmasında bakteri yapısı hızla yok olur ve ürünün normal bir yoğurttan farkı kalmaz.
Soya Yoğurdunda Hormon Tehdidi: Soya, yapısı gereği "izoflavon" (bitkisel östrojen) içerir. Bilim insanları, aşırı soya tüketiminin vücuttaki mevcut hormon dengesini taklit ederek bu yapıyı bozabileceği yönünde uyarıyor.
Badem ve Hindistan Cevizi Yoğurdunda Kalsiyum Eksikliği: Yapılan besin analizleri, bu bitkisel alternatiflerin kalsiyum değeri bakımından klasik hayvansal yoğurdun seviyesine yaklaşamadığını doğrulamaktadır.
Son Dakika › Sağlık › Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı - Son Dakika
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