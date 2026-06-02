Ankara bu iddiayı konuşuyor: Ayhan Bilgen, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olacak
02.06.2026 14:40
CHP'de mutlak butlan kararıyla genel başkanlık koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu için gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Eski Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen'in Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olacağı öne sürüldü. Bilgen, bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere yanıt verirken, Kılıçdaroğlu'na yönelik destek mesajları da yeniden gündeme geldi.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Yavuz Değirmenci, Eski Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen'in mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olacağını öne sürdü. Bilgen ise iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, kendisine henüz herhangi bir teklif gelmediğini söyledi.

DEĞİRMENCİ'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Yavuz Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski Kars Belediye Eş Başkanı ve eski HDP Milletvekili Ayhan Bilgen hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Değirmenci paylaşımında, "Ayhan'a plana sadık kal demiştim. Aldığım duyuma göre kayyumun danışmanı olacakmış. Millete sadık kalanlara selam olsun" ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı.

Ayhan Bilgen.

BİLGEN: HENÜZ BİR TEKLİF GELMEDİ

Söz konusu iddiaya ilişkin konuşan Ayhan Bilgen ise kayyum danışmanlığı konusunda kendisine ulaşmış resmi bir teklif bulunmadığını belirtti. Bilgen, "Henüz bir teklif gelmedi" diyerek iddiaları doğrulamadı.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK MESAJLARI PAYLAŞMIŞTI

Ayhan Bilgen son günlerde CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaptığı açıklamalarla da gündeme gelmişti. Bilgen, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren paylaşımlarında, CHP'de yaşanan sürecin yalnızca parti açısından değil TBMM Başkanlığı açısından da önemli bir sınav olduğunu savunmuştu.

Bilgen paylaşımında, yasaya uygun hareket etmenin bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirterek, TBMM Başkanlığı'nın muhatabının CHP Genel Başkanı olduğunu ifade etmişti.

SİYASİ KULİSLER HAREKETLENDİ

Kayyum danışmanlığı iddiası ve Bilgen'in son dönemde yaptığı açıklamalar siyasi kulislerde yeni tartışmaları beraberinde getirirken, konuya ilişkin yeni gelişmelerin yakından takip edildiği belirtiliyor.

AYHAN BİLGEN KİMDİR?

2019 yerel seçimlerinde HDP'den Kars Belediye Başkanı seçilen Ayhan Bilgen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014 yılında başlattığı soruşturma kapsamında ekim 2020'de tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığının onayıyla görevinden uzaklaştırılan Bilgen'in yerine dönemin Kars Valisi Türker Öksüz kayyım olarak atanmıştı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü duruşmasında, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla 15 Haziran 2021'de serbest bırakılmıştı. HDP'de milletvekilliği ve Kars Belediye Başkanlığı yapan Bilgen, 2021'de partisinden istifa etmişti.

