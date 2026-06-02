Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken iç transferde sıcak bir gelişme yaşandı.
Son dönemde lig ve kupada sergilediği performansla eleştirilerin odağında yer alan yedek kaleci Günay Güvenç'ın takımdan ayrılığına kesin gözüyle bakılırken yeni bir karar verildi.
Sarı-kırmızılı yönetim, başarılı eldiven ile gelecek sezonda da yoluna devam etmek istiyor. Deneyimli eldivenin de yönetimle yaptığı görüşmelerin ardından takımdan ayrılmayı kesinlikle düşünmediği ve kariyerini Galatasaray'da noktalamak istediği belirtildi.
34 yaşındaki kaleci, yaşadığı form düşüklüğü nedeniyle zaman zaman taraftarın tepkisini çekse de teknik direktör Okan Buruk ve yönetimin tecrübesine ve soyunma odasındaki yapıcı rolüne güvendiği, bunu da oyuncuya bildirdikleri aktarıldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da sürpriz! Gidecek deniyordu, takımda kalıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?