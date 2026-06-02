Galatasaray\'da sürpriz! Gidecek deniyordu, takımda kalıyor

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken iç transferde sıcak bir gelişme yaşandı.

GÜNAY GÜVENÇ İÇİN KARAR

Son dönemde lig ve kupada sergilediği performansla eleştirilerin odağında yer alan yedek kaleci Günay Güvenç'ın takımdan ayrılığına kesin gözüyle bakılırken yeni bir karar verildi.

GELECEK SEZONDA DA YOLA DEVAM

Sarı-kırmızılı yönetim, başarılı eldiven ile gelecek sezonda da yoluna devam etmek istiyor. Deneyimli eldivenin de yönetimle yaptığı görüşmelerin ardından takımdan ayrılmayı kesinlikle düşünmediği ve kariyerini Galatasaray'da noktalamak istediği belirtildi.

YÖNETİM VE TEKNİK HEYET ARKASINDA

34 yaşındaki kaleci, yaşadığı form düşüklüğü nedeniyle zaman zaman taraftarın tepkisini çekse de teknik direktör Okan Buruk ve yönetimin tecrübesine ve soyunma odasındaki yapıcı rolüne güvendiği, bunu da oyuncuya bildirdikleri aktarıldı.