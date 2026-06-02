Galatasaray'da karar çıktı! Bu parayı veren Osimhen'i alır

02.06.2026 15:39
Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen'i takımda tutmak isterken Nijeryalı yıldız için 150 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeme kararı aldı. Eric Chelle'nin transfer açıklamaları sonrası yeniden gündeme gelen Osimhen'in olası satışı gerçekleşirse Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis rekoru kırılacak.

Galatasaray yönetimi, Avrupa devlerinin radarındaki Victor Osimhen için tavrını netleştirdi. Sarı-kırmızılıların, Nijeryalı yıldız için 150 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öne sürüldü.

YÖNETİM KARARINI VERDİ

Galatasaray'da transfer döneminin en merak edilen ismi olan Victor Osimhen için kritik bir karar alındı. Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun, Nijeryalı golcünün en az bir sezon daha takımda kalmasını istediği belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin yeni sezon planlamasını da Osimhen üzerine kurduğu ifade edildi.

NİJERYA HOCASININ SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Osimhen'in geleceği son günlerde Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle'nin açıklamalarıyla yeniden gündeme gelmişti. Chelle, yıldız futbolcunun olası transfer süreci nedeniyle milli takım kadrosunda yer almadığını belirterek, "Kulüp değiştirme ihtimali var. Kafası yüzde 100 burada değilken sahaya çıkmasını istemedim" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, transfer iddialarını daha da güçlendirmişti.

150 MİLYON EURO ŞARTI

Galatasaray cephesinin ise oyuncuyu kolay bırakmaya niyeti olmadığı öğrenildi. İddiaya göre sarı-kırmızılı yönetim, Osimhen için gelecek 150 milyon euronun altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacak. Bu seviyede bir teklif gelmesi halinde ise son kararın oyuncuya bırakılacağı belirtildi.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇEBİLİR

150 milyon euroluk bir satışın gerçekleşmesi halinde Osimhen, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncusu olacak. Bu nedenle yıldız futbolcunun geleceği sadece Galatasaray'ın değil, Türk futbolunun da en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

SEZONA DAMGA VURDU

Victor Osimhen, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla takımın en önemli isimlerinden biri oldu. Nijeryalı golcü, 33 resmi maçta 22 gol atarken 8 de asist yaparak toplam 30 gole doğrudan katkı sağladı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 15:59:43. #7.13#
