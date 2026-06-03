Samet'ten çok konuşulacak itiraf: İsmail'e saldıracaktım beni delirtti - Son Dakika
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Samet'ten çok konuşulacak itiraf: İsmail'e saldıracaktım beni delirtti

03.06.2026 11:46
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Milli futbolcu Samet Akaydin, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde park halindeki aracına çarpılıp kaçıldığını, olayın ardından kahkaha atan takım arkadaşı İsmail Yüksek'e saldıracak kadar sinirlendiğini ve ikilinin yaklaşık bir ay boyunca konuşmadığını açıkladı.

Samet Akaydin, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde yaşadığı ilginç bir olayı anlattı. Milli futbolcu, aracının hasar gördüğü gün İsmail Yüksek'in verdiği tepki nedeniyle uzun süre takım arkadaşıyla konuşmadığını söyledi.

SAMET AKAYDIN'DAN DİKKAT ÇEKEN İSMAİL YÜKSEK ANISI

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Samet Akaydin, sarı-lacivertli takımda forma giydiği dönemde yaşadığı ilginç bir olayı paylaştı. Deneyimli savunmacı, aracının park halindeyken hasar gördüğünü ve bu olayın ardından İsmail Yüksek ile arasında yaşanan diyaloğu anlattı.

"SABAH KALKTIM, ARABANIN ÖNÜ YOKTU"

Evimin önünde park halindeki aracına bir sürücünün çarpıp kaçtığını belirten Samet Akaydin, sabah uyandığında büyük bir sürprizle karşılaştığını söyledi. Aracının ön kısmının ciddi şekilde hasar aldığını ifade eden futbolcu, otomobilini servise gönderdikten sonra Samandıra Tesisleri'ne geçtiğini anlattı.

TESİSLERDE HERKES GEÇMİŞ OLSUN DEDİ

Yaşadığı olayı takım arkadaşlarına anlattığını belirten Akaydin, tesislerdeki herkesin kendisine geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi. Ancak İsmail Yüksek'in tepkisinin diğerlerinden farklı olduğunu dile getirdi.

"BİR AY KONUŞMADIK"

İsmail Yüksek'in olayı dinledikten sonra kahkahaya boğulduğunu anlatan Samet Akaydin, "Herkes geçmiş olsun diyordu. İsmail geldi, bir anda kahkaha atmaya başladı. 'Abi ya, nasıl olur ya' falan diyordu. Orada beni çıldırttı. Üstüne saldıracaktım. Vallahi bir ay konuşmadık" ifadelerini kullandı.

Samet Akaydın, İsmail Yüksek, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samet'ten çok konuşulacak itiraf: İsmail'e saldıracaktım beni delirtti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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