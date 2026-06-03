Samet Akaydin, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde yaşadığı ilginç bir olayı anlattı. Milli futbolcu, aracının hasar gördüğü gün İsmail Yüksek'in verdiği tepki nedeniyle uzun süre takım arkadaşıyla konuşmadığını söyledi.
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Samet Akaydin, sarı-lacivertli takımda forma giydiği dönemde yaşadığı ilginç bir olayı paylaştı. Deneyimli savunmacı, aracının park halindeyken hasar gördüğünü ve bu olayın ardından İsmail Yüksek ile arasında yaşanan diyaloğu anlattı.
Evimin önünde park halindeki aracına bir sürücünün çarpıp kaçtığını belirten Samet Akaydin, sabah uyandığında büyük bir sürprizle karşılaştığını söyledi. Aracının ön kısmının ciddi şekilde hasar aldığını ifade eden futbolcu, otomobilini servise gönderdikten sonra Samandıra Tesisleri'ne geçtiğini anlattı.
Yaşadığı olayı takım arkadaşlarına anlattığını belirten Akaydin, tesislerdeki herkesin kendisine geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi. Ancak İsmail Yüksek'in tepkisinin diğerlerinden farklı olduğunu dile getirdi.
İsmail Yüksek'in olayı dinledikten sonra kahkahaya boğulduğunu anlatan Samet Akaydin, "Herkes geçmiş olsun diyordu. İsmail geldi, bir anda kahkaha atmaya başladı. 'Abi ya, nasıl olur ya' falan diyordu. Orada beni çıldırttı. Üstüne saldıracaktım. Vallahi bir ay konuşmadık" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Samet'ten çok konuşulacak itiraf: İsmail'e saldıracaktım beni delirtti - Son Dakika
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