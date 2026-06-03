Uçak indi! Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul\'da

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Sidny Cabral transferinde sona yaklaşıldı. Genç futbolcu, transfer sürecini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Sidny Cabral transferinde kritik virajı geçti. Bordo-mavililerin prensip anlaşmasına vardığı genç futbolcu, transfer işlemlerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.
Cabral'ın İstanbul'a iniş yapmasının ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Transferde son detayların tamamlanmasının ardından Trabzonspor'un resmi açıklama yapması öngörülüyor.
Trabzonspor'un bu transfer için Benfica'ya yaklaşık 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Bordo-mavili yönetimin, uzun süredir takip ettiği oyuncu için önemli bir yatırım yaptığı ifade ediliyor.
Karadeniz ekibinin Sidny Cabral ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda kadroya katılması istenen genç futbolcunun yeni sezonda önemli rol üstlenmesi planlanıyor.
Geride kalan sezonda Estrela ve Benfica formalarıyla Portekiz Ligi'nde 23 karşılaşmaya çıkan Cabral, 6 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.
Sidny Cabral'ın transferiyle birlikte Trabzonspor'da dikkat çeken bir buluşma da yaşanabilir. Genç futbolcu, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Wagner Pina ile bu kez kulüp düzeyinde aynı formayı giyme fırsatı yakalayacak.
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