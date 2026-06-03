Uçak indi! Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul\'da

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Sidny Cabral transferinde sona yaklaşıldı. Genç futbolcu, transfer sürecini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.

SIDNY CABRAL İSTANBUL'A GELDİ

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Sidny Cabral transferinde kritik virajı geçti. Bordo-mavililerin prensip anlaşmasına vardığı genç futbolcu, transfer işlemlerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.

SAĞLIK KONTROLLERİ VE İMZA SÜRECİ BAŞLIYOR

Cabral'ın İstanbul'a iniş yapmasının ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Transferde son detayların tamamlanmasının ardından Trabzonspor'un resmi açıklama yapması öngörülüyor.

BENFICA'YA 6 MİLYON EURO

Trabzonspor'un bu transfer için Benfica'ya yaklaşık 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Bordo-mavili yönetimin, uzun süredir takip ettiği oyuncu için önemli bir yatırım yaptığı ifade ediliyor.

4 YILLIK SÖZLEŞME HAZIR

Karadeniz ekibinin Sidny Cabral ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda kadroya katılması istenen genç futbolcunun yeni sezonda önemli rol üstlenmesi planlanıyor.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Geride kalan sezonda Estrela ve Benfica formalarıyla Portekiz Ligi'nde 23 karşılaşmaya çıkan Cabral, 6 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

PINA İLE YENİDEN TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR

Sidny Cabral'ın transferiyle birlikte Trabzonspor'da dikkat çeken bir buluşma da yaşanabilir. Genç futbolcu, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Wagner Pina ile bu kez kulüp düzeyinde aynı formayı giyme fırsatı yakalayacak.