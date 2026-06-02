DEVA Partisi Milletvekili Kısacık: Kripto piyasasında Türkiye'nin önü açık
DEVA Partisi Milletvekili Kısacık: Kripto piyasasında Türkiye'nin önü açık

02.06.2026 18:33  Güncelleme: 18:55
Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, İstanbul Blockchain Week 2026 kapsamında kripto para piyasalarının geleceği, Türkiye'nin blockchain ekosistemindeki konumu ve gündeme gelen kripto vergi düzenlemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin kripto para alanında önemli bir merkez olma potansiyeline sahip olduğunu belirten Kısacık, sektöre yönelik vergi planlarının geri çekilmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

İstanbul Blockchain Week 2026, yerli ve yabancı sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla devam ederken, etkinlikte kripto para piyasalarının geleceği ve Türkiye'nin bu alandaki potansiyeli de masaya yatırıldı. Haberler.com'da Dilşad Özcan'ın sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, hem organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu hem de kripto varlıklara yönelik vergi düzenlemeleri hakkında önemli açıklamalar yaptı.

"İSTANBUL BÖLGESEL BİR MERKEZ OLABİLİR"

İstanbul Blockchain Week'in Türkiye açısından önemli bir organizasyon olduğunu belirten Kısacık, özellikle Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul'un blockchain teknolojilerinde bölgesel bir merkez haline gelmesi için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Etkinliğe gösterilen yoğun ilginin sevindirici olduğunu ifade eden Kısacık, global kripto para borsalarının üst düzey yöneticilerinin de organizasyonu verimli bulduğunu aktardı.

KRİPTO VERGİSİ DÜZENLEMESİ NEDEN GERİ ÇEKİLDİ?

Kripto para piyasalarına yönelik vergi düzenlemelerine değinen Kısacık, geçtiğimiz aylarda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan düzenlemede kripto işlemlerinden vergi alınmasının öngörüldüğünü hatırlattı. Taslakta işlem vergisi ve kazanç vergisi gibi maddelerin yer aldığını belirten Kısacık, sektör temsilcileri ve yatırımcıların tepkileri sonucunda söz konusu düzenlemelerin geri çekildiğini söyledi.

"PİYASA HENÜZ GELİŞİM AŞAMASINDA"

Türkiye'de kripto para piyasasının henüz gelişim aşamasında olduğunu vurgulayan Kısacık, erken dönemde uygulanacak vergilerin yatırımcıları farklı ülkelere ve platformlara yönlendirebileceğini ifade etti. Vergi düzenlemelerinin geri çekilmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Kısacık, Türkiye'nin kripto para ve blockchain ekosisteminde önemli bir merkez olma potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi.

TÜRKİYE KRİPTO PARA MERKEZİ OLABİLİR Mİ?

Uygun yatırım ikliminin oluşturulması halinde Türkiye'nin hem yerli hem de uluslararası yatırımcılar açısından önemli bir cazibe merkezi haline gelebileceğini belirten Kısacık, dünyanın birçok ülkesinin kripto para yatırımlarını çekmek için yarıştığını söyledi ve Türkiye'nin doğru adımları atması halinde bu alanda öne çıkabileceğini ifade etti.

"YAPAY ZEKA VE KRİPTO TÜRKİYE İÇİN FIRSAT"

Yeni teknolojilerin Türkiye için önemli fırsatlar sunduğunu belirten Kısacık, geçmişte bazı sanayi dönüşümlerinin kaçırıldığını ancak yapay zeka ve kripto para sektörlerinde Türkiye'nin güçlü bir konum elde edebileceğini söyledi. Bu alanlarda yapılacak yatırımların ülkeye yeni sermaye girişleri sağlayabileceğini ifade eden Kısacık, gerekli düzenlemelerin ve yatırım ortamının oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

