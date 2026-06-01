Hakan Safi müjdeyi verdi: Şu anda İstanbul'dalar

01.06.2026 22:53
Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi, transfer çalışmaları hakkında konuşarak taraftarlarına müjdeyi verdi. Safi, ''İki yıldızı Türkiye'ye getirdim, anlaştım. Şu anda İstanbul'dalar. Bu gece dışarıda değil kapalı bir yerde görüşeceğim. İki milli oyuncu ile de anlaştım'' dedi.

Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi, kongre üyelerine yönelik düzenlediği organizasyonda transfer çalışmaları hakkında konuştu. 

"İKİ FUTBOLCU ŞU ANDA İSTANBUL'DALAR"

İki yeni transferi İstanbul'a getirdiğini söyleyen Hakan Safi "İki yıldızı Türkiye'ye getirdim, anlaştım! Şu anda İstanbul'dalar. Bu gece dışarıda değil kapalı bir yerde görüşeceğim. İki milli oyuncu ile de anlaştım." dedi.

"2-3 DÜNYA YILDIZI GELİYOR"

Sözlerine devam eden Hakan Safi, "Seçime kadar 2-3 dünya yıldızı getireceğimi söyledim! Islak imza olmadan açıklamıyorum, sizlere mahcup olmamak için. Her 5 gole ayrı para, her 10 gole ayrı para, Şampiyonlar Ligi'ne ayrı para veriyorum! Süper Lig şampiyonluğuna büyük para veriyorum!" ifadelerini kullandı. 

AZİZ YILDIRIM'A BİRLEŞME TEPKİSİ

Aziz Yıldırım'ın birleşime çağrısına tepki gösteren Hakan Safi, "Aziz Yıldırım'a soruyorum. Seçimi kaybettiğiniz 2018'den beri Fenerbahçe'ye bir kere destek açıklaması yaptınız mı? Yaptığımız transferden sonra bizi SPK'ya şikayet etmekle tehdit ettiniz mi? 2018'den sonra bir kere kulübe para verdiniz ya da sponsorluk ettiniz mi? İşinize gelince birleşme, işinize gelmeyince ötekileştirme... Sizinle Fenerbahçelilik anlayışımız siyahla beyaz gibi, sevgili başkanımız kendi Fenerbahçeliliğini istiyor. Biz ise sizin Fenerbahçeliliğinizi yaşatmak istiyoruz." şeklinde konuştu. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
