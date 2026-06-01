"Yeraltı" sezon finali yaptı, soluğu Bodrum'da alan Devrim Özkan jetsurfte hünerlerini sergiledi

Son olarak "Yeraltı" dizisinde canlandırdığı karakter ve sergilediği oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Devrim Özkan, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu Muğla'nın Bodrum ilçesinde aldı.

DENİZDE ADRENALİN DOLU ANLAR

27 yaşındaki başarılı oyuncu, uzun ve yoğun çalışma temposunun ardından arkadaş grubuyla birlikte tatile çıktı. Yaz sezonunun keyfini çıkaran Özkan, plajda güneşlenmek yerine denizde adrenalin dozu yüksek su sporlarına yöneldi.

Bodrum sularında jetsurf (motorlu sörf tahtası) sporu yapan Devrim Özkan, dalgalara karşı dengede durarak hünerlerini sergiledi. Hız ve denge gerektiren bu spordaki başarılı performansı ve yüksek enerjisi, sahildeki diğer tatilciler tarafından da ilgiyle takip edildi.

BEĞENİLERİ TOPLADI

Özkan, o anlara ait video ve fotoğrafları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun deniz üzerindeki keyifli ve hareketli halleri, kısa sürede beğeni topladı ve çok sayıda etkileşim aldı.